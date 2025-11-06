Yeni Şafak
İstanbul'da üç katlı binada korkutan yangın

İstanbul'da üç katlı binada korkutan yangın

00:086/11/2025, Perşembe
IHA
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul Fatih'te üç katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin giderek büyümesi üzerine vatandaşların ihbarı sonrası olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

İstanbul Fatih’te 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alev alev yanan çatı, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, saat 22.30 sıralarında Fatih Derviş Ali Mahallesi Draman Çeşmesi Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler giderek büyürken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sebebiyle binanın çatı katındaki daire kullanılamaz hale geldi. Çatının alev alev yandığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.



