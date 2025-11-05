Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Kadıköy'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza trafik yoğunluğuna neden oldu

Kadıköy'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza trafik yoğunluğuna neden oldu

17:085/11/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Kadıköy'de zincirleme kaza
Kadıköy'de zincirleme kaza

Kadıköy'de 3 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu oluştu.

D-100 kara yolu Avrasya Tüneli istikametinde seyreden Ömer C. idaresindeki 34 UG 1515 plakalı otomobil, Cevat Ç'nin kullandığı 28 AAY 448 plakalı otomobil ve Dilek E. yönetimindeki 34 ZD 1888 plakalı otomobil, Koşuyolu mevkisinde zincirleme kazaya karıştı.

Kazada çarpmanın etkisiyle Ömer C'nin kullandığı otomobil devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle kara yolunun Avrasya Tüneli istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Hasar gören araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.





#Kadıköy
#zincirleme kaza
#trafik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları güvenlik görevlisi kura çekiliş tarihleri açıklandı