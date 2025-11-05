Yeni Şafak
Iğdır’da polis minibüsü kaza yaptı: 7 yaralı

16:335/11/2025, Çarşamba
IHA
IĞDIR HAVALİMANI’NDA GÖREVLİ POLİSLERİ TAŞIYAN SERVİS MİNİBÜSÜ, SULTAN ALPARSLAN CADDESİ’NDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA KAMYONA ARKADAN ÇARPTI, 7 KİŞİ YARALANDI
Iğdır Havalimanı’nda görevli polisleri taşıyan servis minibüsü, Sultan Alparslan Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasında kamyona arkadan çarptı. Kazada 7 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü önünde ilerleyen bir tırın yolcu indirmek için ana yolda durması üzerine arkasındaki kum kamyonu da durdu. Bu sırada arkadan gelen polisleri taşıyan minibüs, ani fren yapan kamyona çarptı.

Kazada minibüste bulunan 7 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu yaşanırken, yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#Kaza
#Polis
#Servis
