Iğdır’da polis minibüsü kaza yaptı: 7 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü önünde ilerleyen bir tırın yolcu indirmek için ana yolda durması üzerine arkasındaki kum kamyonu da durdu. Bu sırada arkadan gelen polisleri taşıyan minibüs, ani fren yapan kamyona çarptı.