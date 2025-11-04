Süt toplama aracı TIR’a çarptı: Bir ölü

Kaza, Eskihisar mevkisinde meydana geldi. Milas istikametinden Yatağan’a seyir halinde olan Osman Küçük idaresindeki 48 ACU 437 plakalı süt toplama aracı, önünde ilerleyen 09 AEF 042 plakalı mermer yüklü TIR’a arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Süt toplama aracında sıkışan sürücü Osman Küçük, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Küçük’ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.