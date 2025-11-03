Yeni Şafak
Bodrum'da yine aynı manzara: Ana isale hattı patlayınca tonlarca su caddeye aktı

23:413/11/2025, Pazartesi
DHA
Patlayan borudaki suyun kesilmesiyle trafik normal akışına geri döndü.
Muğla Bodrum'da bir kez daha an isale hattı patladı. Patlamayla birlikte sular metrelerce havaya yükseldi. Tonlarca su caddeye akarken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle tonlarca su boşa aktı.

Güvercinlik Mahallesi’nde saat 21.00 sıralarında ana su isale hattında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte sular metrelerce havaya yükseldi. Tonlarca su caddeye akarken, sürücüler zor anlar yaşadı. İhbar üzerine bölgeye MUSKİ ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. MUSKİ ekiplerince de bölgede onarım çalışması başlatıldı. Patlayan borudaki suyun kesilmesiyle trafik normal akışına geri döndü.



#Muğla
#Bodrum
#Ana İsale Hattı
#Patlama
