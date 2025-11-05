Patrik Bartholomeos, Taşyapı Şişli Projesi'nin tanıtım etkinliğinde: Hükümetimize teşekkür etmek istiyorum

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Şişli’de düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Taşyapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı ve ekibini tebrik ederek “Biraz önce yemek yerken bana anlattılar. Gerek başkan gerekse Emrullah Bey, bu büyük eseri bana tasvir ettiler, beni bilgilendirdiler ve çok mutlu oldum” dedi.

“Elimizdeki gayrimenkulleri sadece tutmak değil, değerlendirmek lazım. Bulgar Kiliseleri Yönetim Kurulu Başkanı ve yardımcıları bu konuda önemli bir adım atmış olduklarını tespit ediyoruz, gözlerimizle görüyoruz. Bu büyük eser, sayın Emrullah Bey ve yardımcıları sayesinde kısa sürede tamamlanacak. Böylece Bulgar cemaatinin yararına önemli gelirler ele geçirilmiş olacak”

“Devletimiz güçlü bir devlettir; hakka, hukuka riayet eden, 3 bin yıllık geçmişe sahip bir devlettir. Tarihinde hiçbir zaman zulüm yapmamış, kimsenin malına mülküne göz dikmemiş, insanlığa haksızlık etmemiş bir ecdadın mirasçısıyız. Biz de bu süreçte ihaleyi kazanarak projenin yapımını üstlendik. Devletimiz tüm engellemelere rağmen vakfa büyük destek verdi. Bakanlıklarımızdan Cumhurbaşkanlığı’na kadar devletin her kurumu bu sürecin arkasında durdu”

“Bu çok ciddi bir örnektir. Avrupa Birliği ve dünya insanlığı Türkiye’nin bu tavrını örnek almalıdır. Bizim devletimiz güçlüdür; ülkesinde yaşayan insanlara din, mezhep, inanç ayrımı yapmadan hizmet eder. Dünyanın hiçbir yerinde, bizim devletimizin yaptığı gibi azınlık vakıflarına bu kadar sevgi ve güvenle yaklaşan bir örnek yoktur”

Patrik Bartholomeos’un projeye verdiği desteğe de değinen Turanlı, “Sağ olsun Patrik Bartholomeos da bu sürecin içinde yer aldı” diye konuştu. Turanlı, “Taşyapı Şişli Projesi sadece bir inşaat projesi değil, sosyal ve kültürel bir dönüşümdür. İnancım ve hedefim; kentsel dönüşümü sadece binaları yenilemek değil, sanatla, kültürle, eğitimle yeni kentler yaratmaktır. Bu proje bir yaşam kültürü sunuyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu vizyonun lideridir. Tüm zorluklara rağmen, Cumhurbaşkanımız bu projenin gerçekleşmesi için elinden gelen desteği verdi. Biz de bu emaneti hem insanımıza hem geleceğe layık şekilde tamamlayacağız” dedi.