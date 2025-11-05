Avcılar'da kümes yangını: 50 hayvan öldü

Avcılar'da sokaktaki çöplerde çıkan yangın büyüyerek bitişikteki kümese sıçradı. Çıkan yangında kümeste bulunan yaklaşık 50 tavuk ve kuş öldü. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, saat 15.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G621 Sokak'ta çıktı. İddiaya göre sokakta oyun oynayan çocukların çöpleri ateşe vermesinin ardından çıkan yangın bitişikteki ahşap kümese sıçradı.
Kısa sürede alev alan kümeste bulunan yaklaşık 50 adet tavuk ve güvercin yanarak öldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri geldi.
Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.