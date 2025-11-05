Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Avcılar'da kümes yangını: 50 hayvan öldü

Avcılar'da kümes yangını: 50 hayvan öldü

19:305/11/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

Avcılar'da sokaktaki çöplerde çıkan yangın büyüyerek bitişikteki kümese sıçradı. Çıkan yangında kümeste bulunan yaklaşık 50 tavuk ve kuş öldü. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 15.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G621 Sokak'ta çıktı. İddiaya göre sokakta oyun oynayan çocukların çöpleri ateşe vermesinin ardından çıkan yangın bitişikteki ahşap kümese sıçradı. 

Kısa sürede alev alan kümeste bulunan yaklaşık 50 adet tavuk ve güvercin yanarak öldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri geldi.

 Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

#Avcılar
#Kümes
#Yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
HAC KURA SONUÇLARI E-DEVLET SORGULAMA: 1 milyon 800 bin kişi bekliyordu! 2026 hac kuraları sonuçlandı