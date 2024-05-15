|
Gündem

Başakşehir'de metro durağı çıkışında el yapımı bomba bulundu: Fitili yarıya kadar yanmış haldeydi

Başakşehir'de Esenler Sanayi Sitesi 7. cadde üzerinde bulunan metro durağının çıkışında, sokaktaki istinat duvarının deliğinde, fitili yarıya kadar yanmış el yapımı bomba bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından patlayıcı madde muhafaza altına alındı.

15:48 - 15/05/2024 الأربعاء
Güncelleme: 16:29 - 15/05/2024 الأربعاء
DHA
Başakşehir'de metro durağı çıkışında el yapımı bomba bulundu
Başakşehir'de metro durağı çıkışında el yapımı bomba bulundu

Başakşehir'de Esenler Sanayi Sitesi 7. cadde üzerinde bulunan metro durağının çıkışında, sokaktaki istinat duvarının deliğinde, fitili yarıya kadar yanmış el yapımı bomba bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından patlayıcı madde muhafaza altına alındı.

Olay, Esenler Sanayi Sitesi 7. Caddede saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Metro durağı çıkışının da bulunduğu sanayi sitesinin istinat duvarının yağmur tahliye deliğinde, fitilli cisim görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alarak yaya ve araç trafiğine kapattı.

Olay yerine, bomba imha uzmanı ekipler ve olay yeri inceleme polisleri sevk edildi. Bomba imha ekipleri fitilli cismin el yapımı patlayıcı olduğunu belirledi. El yapımı patlayıcı, bomba imha ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Olay yeri inceleme polisinin istinat duvarı ve çevresinde incelemelerinin ardından kapalı olan yol trafiğe açıldı.





#Başakşehir
#bomba
#metro
1 ساعة قبل
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Maide Suresi 90. Ayeti Arapça Okunuşu, Türkçe Meal ve Tefsiri