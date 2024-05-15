Başakşehir'de metro durağı çıkışında el yapımı bomba bulundu: Fitili yarıya kadar yanmış haldeydi

Olay, Esenler Sanayi Sitesi 7. Caddede saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Metro durağı çıkışının da bulunduğu sanayi sitesinin istinat duvarının yağmur tahliye deliğinde, fitilli cisim görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, caddede güvenlik önlemi alarak yaya ve araç trafiğine kapattı.

Olay yerine, bomba imha uzmanı ekipler ve olay yeri inceleme polisleri sevk edildi. Bomba imha ekipleri fitilli cismin el yapımı patlayıcı olduğunu belirledi. El yapımı patlayıcı, bomba imha ekipleri tarafından muhafaza altına alındı. Olay yeri inceleme polisinin istinat duvarı ve çevresinde incelemelerinin ardından kapalı olan yol trafiğe açıldı.