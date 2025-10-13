Başakşehir'de otomobil otobüs durağına çarptı: Bir kişi yaralandı

Başakşehir Atatürk Bulvarı’nda kontrolden çıkan otomobilin otobüs durağına çarpması sonucu durakta bekleyen Yüksel K. (58) yaralandı. Yaralı, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Başakşehir'de otomobilin otobüs durağına çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Dolapdere Sanayi Sitesi otobüs durağına çarptı. Kazada durakta bekleyen Yüksel K. (58) yaralandı.
Yaralıya ilk müdahaleyi o sırada olay yerinden bulunan TÜDAK Arama Kurtarma Derneği ekipleri yaptı.
Yüksel K. ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle durakta hasar oluşurken, bölgede bir süre aksayan trafik akışı aracın kaldırılmasıyla normale döndü.