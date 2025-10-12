Yeni Şafak
Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: Ölü ve yaralılar var

23:0512/10/2025, Pazar
IHA
Nevşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu. Meydana gelen kazada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğala köyü yakınlarında, A.Ç. yönetimindeki 34 DD 4300 plakalı otomobil kontrolden çıkarak tarlaya uçtu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Rasim E. olay yerinde hayatını kaybederken, A.Ç. ve Mustafa E. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Mustafa E. kaldırıldığı Derinkuyu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahelelere rağmen hayatını kaybetti. Sürücü A.Ç.’nin tedavisi Nevşehir Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.



#Nevşehir
#Derinkuyu
#Kaza
