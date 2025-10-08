Yeni Şafak
Kapadokya'da olumsuz hava şartları nedeniyle balon turlarına 3 günlük ara

16:478/10/2025, Çarşamba
AA
Yetkililer, turların mevsimsel hava koşullarının normalleşmesi ile yeniden gerçekleştirileceğini bildirdi.
Kapadokya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gündür yapılamayan sıcak hava balonları turu yarın da iptal edildi.

Türkiye'nin tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleri ile bilinen Kapadokya'da, turistlerin ilgi gösterdiği gözde aktivitelerden sıcak hava balon turları, olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 gündür yapılamıyor.


Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin ziyaretçilerce gökyüzünden izlenmesine olanak sunan turlar, bölgede zaman zaman etkisini artıran rüzgar nedeniyle yarın da iptal edildi.


Yılda ortama 220 gün uçuş yapılabilen bölgede rüzgar, sis ve yağışın etkili olduğu olumsuz hava koşulları uçuşların gerçekleştirilmesini engelliyor.


Bölgedeki uçuşlar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğünün günlük değerlendirmelerinin ardından verilen izinle düzenlenebiliyor.




