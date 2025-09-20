Kapadokya’da doğal dokuya uygun düzenleme: Tabela kaldırma çalışmaları tamamlandı

“Kapadokya sadece bir turizm destinasyonu değil; insanlık tarihinin canlı bir tanığıdır. Bu mirası korumak hepimizin sorumluluğu. Görsel kirliliğe neden olan unsurların ortadan kaldırılmasıyla birlikte Kapadokya’nın gerçek kimliğini daha net ortaya koyuyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı olarak, bölgenin tarihi ve doğal bütünlüğünü koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz”