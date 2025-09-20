Kapadokya’da doğal dokuya uygun düzenleme: Tabela kaldırma çalışmaları tamamlandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgenin tarihi ve doğal dokusunu koruma amacıyla yürüttüğü çevresel düzenleme çalışmalarında önemli bir aşamayı tamamladı. Kapadokya’nın kültürel bütünlüğünü ve görsel estetiğini bozan uygunsuz tabela ve reklam panolarının kaldırılmasına yönelik başlatılan çalışma, büyük ölçüde tamamlandı.
Kapadokya Alan Başkanlığı sınırları genelinde yapılan incelemeler sonucunda, tarihi ve doğal dokuya uyumsuz şekilde yerleştirilen yüzlerce tabela ve pano tespit edilerek kaldırıldı.
Böylece Kapadokya'nın özgün silueti ve kültürel mirası koruma altına alınırken, uygulama yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.
Bunun yanı sıra Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından, bölgenin doğal yapısı ve tarihi dokusuna uygun şekilde tasarlanan yeni yönlendirme tabelalarının montaj çalışmaları da devam ediyor.
Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, yapılan çalışmalara ilişkin şu değerlendirmede bulundu: