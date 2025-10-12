Yeni Şafak
Otomobilin ikiye bölündüğü feci kazada can kaybı

23:0212/10/2025, Pazar
DHA
Ankara'da Beytepe Mahallesi yönüne giden iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerden biri ikiye ayrıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, araçlardan biri ikiye ayrılırken 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Çayyolu Mahallesi'nde meydana geldi. Beytepe Mahallesi yönüne giden iki otomobil çarpıştı.

Kazada otomobillerden biri ikiye ayrıldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.



#Ankara
#Kaza
#Çankaya
