Başıboş köpek dehşeti bitmiyor: Muş'tan sonra bu kez Diyarbakır! Sokak köpeklerinden dört saldırı daha

Başıboş köpek saldırılarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Türkiye'nin en büyük sorunu haline gelen başıboş köpekler halk sağlığını tehlikeye atıyor. Sürü halinde gezen başıboş köpekler, başta çocuklar olmak üzere vatandaşlara saldırıyor.





Ankara'nın Keçiören ilçesinde, 9 yaşındaki 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ın geçen cuma günü okula giderken başıboş köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanmasının ardından, benzer haberler Türkiye'nin dört bir yanından gelmeye devam ediyor. Başıboş köpek saldırıları bu kez Diyarbakır, Muş, Kütahya ve yine Ankara'da yaşandı.





Veysel'i zor kurtardılar

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı kırsal Hantepe Mahallesi'nde, Kur'an kursuna giderken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Veysel Çakmak (13), yüz, el ve kalçasından yaralandı. Çakmak'ın çığlıkların duyan mahalleli yardıma koşup köpeğe müdahale ederek uzaklaştırdı. Ameliyat edilen küçük çocuğa kuduz aşısı yapılırken, olaya tepki gösteren amcası Ramazan Çakmak, "Komşular çocuğu köpekten zor kurtarmış. Eğer kurtarmasalardı ölebilirdi. Şikâyetçi de olduk. Yeğenim bu hale geldi, başka çocuklar gelmesin. Yetkililer köpekleri toplasın. Barınaklara koysunlar" dedi.

Köpek sürüsü yaşlı kadına saldırdı

Muş'un Varto ilçesine bağlı kırsal Alagöz Mahallesi'nde yaşayan 73 yaşındaki Medine Kızıltaş da, 2 gün önce evine giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Bir anda yaşlı kadının etrafını saran köpekler, kadını bacağından ve kolundan ısırdı. Çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan Medine Kızıltaş, Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Kızıltaş, tedavi altına alındı.

Telefonla konuşurken 4 köpek üzerine koştu

Son olarak yine Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir çocuk, sokak köpeklerinin hedefi oldu. Çankaya Dikmen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Tanrısever, sabah saatlerinde okula giderken 4 sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı. Bu sırada yardıma koşan öğretmeninin sopayla müdahale etmesi sonucu köpeklerden kurtulan öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.





Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı. Vücudunda ısırıklar bulunan 13 yaşındaki Emrullah K, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Tunahan'ın yaşadığı vahşet akıllarda: Sağlık durumu iyiye gidiyor

Ankara'nın Keçiören ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın yaşamsal bulguları stabil hale geldi ve solunum makinesinden ayrıldı. Hacettepe Üniversitesi kaynaklarından edinilen bilgilere göre, köpek saldırısı nedeniyle Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım ünitesinde izlenen 9 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın yaşamsal bulguları stabil hale geldi. Öte yandan, uyandırılan Yılmaz solunum makinesinden de ayrıldı. Hastanın bilincinin açık olduğu ifade edilirken, organ yetmezliğinin bulunmadığı vurgulandı. Uzuv kaybı yaşamayan ve vücudundaki yaygın yaralarına pansuman yapılan Yılmaz'a fonksiyonlarını geri kazanabilmesi için rehabilitasyon programı uygulanıyor.





'Kısırlaştırılsın sokakta bırakılsın' çözüm değil!

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, uzun yıllardır ayı terörü diye haberler yapıldığı şimdi ise köpek terörü olduğunu belirterek “ Millet parçalanıyor, milleti parçalayanları da bizim bir şekilde sokaklardan kaldırmamız gerekiyor” dedi.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu, günde 800 kişinin kuduz şüpheli ısırık vakalarıyla hastanelere müracaat ettiğini belirterek, çocuklara 'Köpek görünce ağaç olacaksın, cenin olacaksın', 'O havlarsa, dişlerini gösterirse sen de esne' gibi akla, bilime sığmayacak tavsiyelerde bulunulduğunu ifade etti. Prof. Dr. Sabuncuoğlu, "Başıboş köpeklerin sokaktaki varlıklarını sıfır seviyesine indirmemiz gerekiyor" dedi. Sabuncuoğlu, "Türkiye'de bazı kesimlerin 'Kısırlaştırılsın sokakta bırakılsın, yerinde yaşatılsın' mantığıyla başıboş köpeklerin sayısı her geçen gün artıyor. Kısırlaştırma asla bir çözüm olarak modern dünyada görülmedi, Türkiye için de geçerli değil. Bir an önce sıfır başıboş köpek politikası izlenerek sokaklarda bir tane bile köpek bulundurmamamız gerekiyor" uyarısında bulundu.







