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POLİTİKA

AK Parti'nin başkan adayları PUBG Turnuvası'nda gençlerle buluştu

Başkan adayları PUBG Turnuvası'nda gençlerle buluştu

AK Parti Güngören ve Beylikdüzü Belediye Başkan adayları, genç seçmenleriyle e-spor müsabakasında bir araya geldi. Son günlerin fenomen oyunu PUBG ile gençler, başkan adaylarıyla doyasıya eğlendi.

Haber Merkezi DHA
AK Parti Güngören Belediye Başkan Adayı Dr. Mimar Bünyamin Demir ve AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık
AK Parti Güngören Belediye Başkan Adayı Dr. Mimar Bünyamin Demir ve AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık

AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık'ın, Beylikdüzü Belediyesi’nin çalışmayan web sitesine attığı "Arkadaşlar farkındayım #Pubg ye giremiyorsunuz. Beylikdüzü haritası yükleniyor. Az sonra sorun çözülecektir" tweete karşılık AK Parti Güngören Belediye Başkan Adayı Dr. Mimar Bünyamin Demir’in müsabaka daveti gençlerden yoğun ilgi görmesi üzerine gerçek oldu.

  • Erdem Beyazıt Kültür Merkezi’nde M. Necati Işık ve Dr. Mimar Bünyamin Demir protokolü bir yana bırakıp gençlerle bir araya gelerek PUBG oyunu oynadı. Bir ilçenin ev sahipliğinde başka bir ilçenin misafir olduğu müsabaka e-spor oyunları için bir ilk oldu.

Gençlerin teknolojiyi geliştireceğine inanıyoruz


PUBG turnuvası öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Güngören Belediye Başkan Adayı Dr. Mimar Bünyamin Demir, teknolojinin önemine vurgu yaparak, "Necati Bey'i, BUPG oyunu için Güngören’e davet ettik. Aslında biz bir şeye dikkat çekmek istiyoruz. Yeni bir dünya var ve e-spor ile turnuva düzenleniyor. Biz bu gün burada oynayarak buna dikkat çekmek istiyoruz. Hem de yalnızca oynayan tarafta değil yazılımlarında üretilmesi ve kodlamasında da Türkiye’de yaşayan gençlerin öncü olacağına ve bu alanda katkı sağlayacağına inanıyoruz. Başkan adayımızla hem bu gün arkadaşlara destek olacağız hem de Güngören’den ve Beylikdüzü’nden gelen arkadaşlarla PUBG oyunu oynayacağız. İnşallah bu alanın desteklenmesi için bizlerde katkı sunmak istiyoruz" dedi.

Teknolojinin yükselmesini hedefliyoruz

AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı M. Necati Işık, genç belediye başkanlarının gençlerle birlikte bilime ayak uydurduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Türkiye’nin genç belediye başkan adayları farklarını göstermeye başladılar. Bizlerde, bilim ve uzay cağına giden dünyada Güngören ve Beylikdüzü’nden robotik kodlamanın, yapay zekanın, nano teknolojinin yükselmesini hedefliyoruz. Yükselen bu teknoloji ateşi, önce İstanbul’da sonra da tüm Türkiye’de hissedilmesiyle birlikte dünyaya teknoloji ve bilimin ihraç edilmesi noktasında biz genç belediye başkan adaylarıyla farklı noktalara gidecektir. Sayın belediye Başkan Adayımızın davetiyle birlikte Güngören’deki genç kardeşlerimizle PUBG oyunu oynayıp, bu oyunun altyapısını kuran bu teknolojiye dikkat çekmek bizlerinde bu teknolojiye önem vereceğimizi ve kentimizde bu teknolojiyi yaşatacağımızı burada sizlerle paylaşmak istedik."

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