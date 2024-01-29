Başkan Altay: Tüm gayretimizin arkasında Konya'ya duyduğumuz derin sevda var

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 1 yıl boyunca yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür Sanat’ta düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Altay, Konya’ya hizmet etmek için önce Konya’yı anlamanın, taşıdığı kadim ruhu derinden hissetmenin ve Konya’ya gönülden bağlı olmanın gerektiğini söyledi.
“Tüm Konyalı kardeşlerimizi gönlümüzün en derin köşesinde taşıyoruz”
“2024 yılında da tüm kazanımlarımızın üzerine yenilerini ekleyerek en güzel yarınlara yürümeye devam edeceğiz”
“2023 Nisan ve Mayıs’ta 5 milyar 326 milyon liralık yatırımı şehrimize kazandırdık”
Geçtiğimiz yılın sadece Nisan ve Mayıs ayı arasında, aralarında KONYARAY Banliyö Hattı’nın da yer aldığı Konya’ya kazandırdıkları projelerin maliyetinin 3 Milyar 862 Milyon Lira olduğunu kaydeden Başkan Altay, şöyle devam etti:
Geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta yaşanan ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Büyükşehir Belediyesi olarak Hatay’da yaptıkları çalışmaları detaylı şekilde anlatan Başkan Altay, devamında 31 ilçede tamamlanan ve devam eden yatırımları ve hizmetleri paylaştı.
“Tüm gayretimizin arkasında şehrimize duyduğumuz derin sevda var”
Başkan Altay’dan Cumhurbaşkanı Erdoağan’a teşekkür
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptıkları tüm çalışmalarda en büyük destekçileri olduğunu belirterek kendisine teşekkür eden Başkan Altay konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın toplantıda bahsettiği 4 önemli kentsel dönüşüm çalışması dikkat çekti.
Darü’l-Mülk İhya Projesi
Konya Büyükşehir Belediyesi, Darü’l Mülk Projesi kapsamında şehir merkezinde 20 farklı noktada çok önemli dönüşüm ve restorasyon çalışmaları gerçekleştiriyor.
Bu kapsamda şehrin en hareketli merkezlerinden olan Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı yenileyerek; her yönüyle Selçuklu izlerini taşıyan ve bedesten kültürünün hâkim olduğu bir alan oluşturduklarını kaydeden Başkan Altay, yine tarihi Taş Bina’yı restore ederek “dijital tanıtım merkezi” olarak hizmete sunduklarını; Alaaddin Caddesi’ndeki binaların dış cephelerini yenilediklerini; eski Tekel binası olan Depo No:4’ü restore ederek sanat galerisi haline getirdiklerini; Darü’l Mülk Sergi Sarayı’nı açtıklarını; Büyük Larende Dönüşümü ve Meydan Evleri projelerine devam ettiklerini ifade etti.
Konya’da yıllardır konuşulan Eski Sanayi ve Karatay Sanayi’nin taşınması projesi kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’nin İlk Sıfır Atık Sanayi Sitesi inşa ediliyor.