Başkan Altay: Tüm gayretimizin arkasında Konya'ya duyduğumuz derin sevda var

“Sevdalı olduğumuz Konya’mız için azimle ve gayretle çalışıyoruz. Her daim böyle bir şehre hizmet etmenin bahtiyarlığını yaşıyor, ‘Konya için daha ne yapabiliriz’ derdiyle, gayretlerimizi sürdürüyoruz. ‘Her yerde olmak gibi bir duan varsa, gönüllere gir. Çünkü sevenler, sevdiklerini gönüllerinde taşırlar’ buyuran Mevlana gibi, bizler de her bir hemşehrimizin gönüllerine girmek için gayret ediyor, tüm Konyalı kardeşlerimizi gönlümüzün en derin köşesinde taşıyoruz”