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ANKARA

​Başkan Altınok'tan huzurevine gece denetimi ve sahur ziyareti: Yaşlılarımız bize güç veriyor

Başkan Altınok'tan huzurevine gece denetimi ve sahur ziyareti: Yaşlılarımız bize güç veriyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Koronavirüs salgınından sonra gördük ki, kendilerini demokrasinin ve insan haklarının beşiği sanan Avrupa ve Amerika’da huzurevlerindeki yaşlılar kaderlerine terk edildi. Bizim için ise yaşlılarımızın varlığı ve onların gönülleri milyarlarca gönülle eşdeğerdir. Onlara sahip çıkmak ve onların hayır duasını almak bize güç veriyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok,​ yaşlıları sahur sofralarında ziyaret etti.
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok,​ yaşlıları sahur sofralarında ziyaret etti.

Keçiören Belediyesi bünyesinde Tepebaşı Mahallesinde faaliyet gösteren huzurevine gece geç saatlerde denetimde bulunan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, buradaki yaşlıları sahur sofralarında ziyaret etti. Altınok, yaşlıların tükettikleri gıdaların sağlıklı ve kaldıkları odaların temiz olması konusunda huzurevi personeline çeşitli uyarılarda bulundu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, huzurevinde denetimlerde bulundu.

“HUZUREVİ PERSONELİMİZ DIŞARIYLA TEMAS KURMUYOR”

Altınok, koronavirüs salgınına karşı huzurevinde sıkı önlemler alındığını da hatırlatarak, “Koronavirüse karşı risk grubu içerisinde yer alan yaşlılarımızı muhafaza etmek için huzurevimize ziyaretçi kabul etmiyoruz. Burada görev yapan personelimiz dışarıyla temas kurmadan yine huzurevimizde ikamet etmek şartıyla yaşlılarımıza hizmet veriyor” diye konuştu.

Yaşlıların sağlığını korumak için tedbirlerin devam edeceğini söyleyen Altınok, şunları aktardı:

“Salgın başlar başlamaz zatürre aşısı yapılan ve muayene edilen yaşlılarımızı kalabalık ortamdan korumak için de buradaki tüm etkinliklerimizi iptal ettik. Aynı zamanda toplu olarak yemek yeme sistemi yerine, yiyeceklerin odalara götürülmesi yöntemini uygulamaya koyduk. Yemeğini yemekhanede yemek isteyen yaşlılarımız da kontrollü bir şekilde ayrı masalarda tek tek oturarak yemeklerini yiyebiliyorlar. Aynı zamanda açık büfe kurarak ara öğünlerini sağlıklı bir şekilde yapmalarını sağladık. Bu anlamda Rabbimin bize emaneti olan yaşlılarımıza en iyi yaşam standardını sunmak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz.”

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