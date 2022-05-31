Pandemi döneminde göstermiş olduğu performansıyla göz dolduran Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasının ardından sahadaki faaliyetlerine hız verdi. Mesai kavramını yok sayıp Balıkesir'in Altıeylül ilçesi için gecesini gündüzüne katarak çalışan Başkan Avcı, sosyal belediyecilik adına anlamlı faaliyetlerin yürütüldüğü Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’nde devletin üst düzey yetkililerinin ardı sıra gerçekleştirdiği ziyaretler ile birlikte yoğun bir misafir trafiği yaşarken, bu ziyaretlerin ardından tüm misafirler Altıeylül Belediyesi’nin hayata geçirdiği projelere hayran olarak Altıeylül’den ayrılıyor.

Başkan Avcı vatandaşlarla iç içe

Altıeylül Belediyesi’nin hayata geçirilen ve devam eden vizyon projelerinin mimarı olan Başkan Avcı, 7/24 sahada mesai harcayarak çalışmaları yerinde incelerken personeline de moral vermeyi ihmal etmiyor. Bittiğinde Altıeylül’e değer katacak projelerden biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi’nde yürütülen çalışmaları da yakından takip eden Başkan Avcı, olası bir aksaklığın önüne geçebilmek adına tüm çalışmaları yerinde ve titizlikle inceliyor. Sahadaki faaliyetlerinin yanı sıra Altıeylül Belediyesi tarafından düzenlenen çeşitli etkinliklerde vatandaşlarla bir araya gelen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, düğünlerde ve hayırlarda da vatandaşlar ile bir araya gelerek içi içe olmayı ihmal etmiyor. Yoğun mesai temposunun verdiği tatlı yorgunluğun huzurunu yaşadıklarını dile getiren Başkan Avcı “Aynı zamanda çok şükür ki memleketimiz başta olmak üzere kentimize hizmet etmenin mutluluğunu ve huzurunu da birlikte yaşıyoruz.

REKLAM

Tüm personelimiz özverili çalışmalarıyla projelerimizde titizlikle yer alırken, bizler de onların yanında 7/24 sahada görev yapmaya devam ediyoruz. Pandemi süreci boyunca vatandaşlarımızla bir araya gelmenin özlemini yaşarken, kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmasının ardından düğünler ve hayırlar başta olmak üzere bir araya gelerek hem özlem gideriyoruz hem de çeşitli istişarelerde bulunarak çalışmalarımıza yön vermeye devam ediyoruz. Bizim slogandan da öte düstur edindiğimiz bir şey var. Altıeylül Hep Yanında. Gerçekten bu slogandan da öte bir şey bizim için. Çünkü bizler Altıeylül Belediyesi olarak vatandaşlarımızın iyi gününde, kötü gününde ve imkânlar dâhilinde her daim yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.