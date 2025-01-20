Başkan Güler'de Ordu için müjdeler: Cumhurbaşkanımız ile şehrimiz için önemli görüşmeler yaptık

"CUMHURBAŞKANIMIZ İLE ŞEHRİMİZ İÇİN ÖNEMLİ GÖRÜŞMELER YAPTIK"

Ordu’ya ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önemli görüşmeler yaptıklarını ifade eden Başkan Güler, “Geçtiğimiz hafta bir dizi incelemelerde bulunmak üzere şehrimize gelen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile şehrimiz adına önemli görüşmeler yaptık. Yaptığımız bu önemli görüşmelerin sonucunda Ordu’muz en iyi yatırımları almaya devam edecek. Ben kendisine tekrar Ordu’ya gelmesinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

"KENT KONSEYİMİZİ TEKRAR KURDUK"

Ordu şehri için son derece önemli olan Kent Konseyi’nin tekrar kurulduğunu söyleyen Başkan Güler, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

“Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak Kent Konseyi’ni tekrar kuruduk. Bu şehrimiz açısından son derece önemli bir gelişmedir. Şehrimizin daha güzel olması için Kent Konseyi’ne büyük bir görev düşüyor. Kent Konseyi başkanı ve üyelerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum.”

"ŞEHİR HASTANEMİZİN HAZIR HALE GELMESİ İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"

Ordu Şehir Hastanesi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Güler, çalışmaların hızla devam ettiğini söyledi. Başkan Güler, açıklamalarında şu bilgilere yer verdi:

"Ordu Şehir Hastanesinde çalışmalar tüm hızla devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluk sahamızda yer alan yolların asfaltlanması ve hazır hale gelmesi için canla başla çalışmalarımızı yapıyoruz. Ekiplerimizin akıllı ve yerinde aldıkları kararlar ile hem ekonomik hem de stratejik olarak önemli bir kazanım elde edildi. Ben kısa süre içinde hazır hale gelecek olan Şehir Hastanemizin ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

"MİLLET BAHÇESİNDE ÇALIŞMALAR KISA SÜRE İÇERİSİNDE BAŞLAYACAK"

Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan Millet Bahçesi Projesi’nin kısa süre içerisinde başlanacağını aktaran Başkan Güler, şöyle konuştu:

"Millet Bahçesi projesinde bizlere öncelikle destek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlıklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Devam eden bir projeyi durdurduk. Nedenlerini anlattık ve istediğimiz projeyi sunduk. Bu konuda bizlere destek verdiler. Geldiğimiz noktada 416 araçlık otopark alanından 2 bin araçlık otopark alanına sahip bir Millet Bahçesi Projesi yapılacak. Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapıldı. Kısa süre içinde ise ilgili firma burada çalışmalara başlayacak."





"ALTINORDU ORTA CAMİİ ALANINI DÜZENLEYECEĞİZ"

Altınordu ilçesinde bulunan Orta Camii meydanında düzenleme yapacaklarının altını çizen Başkan Güler, yapacakları düzenleme sonrası bu alanın daha modern hale geleceğini söyledi.

Başkan Güler, açıklamalarında şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesi olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü ile anlaştık. Orta Camii’nin bulunduğu boş alanda düzenleme çalışmaları yapacağız. Yapılan düzenleme sonrası bu alan hem daha modern hem de şehrimize yakışır bir noktaya gelecek. Bu alanın altını otopark da yapabiliriz. Dolayısıyla bu alanda da önemli bir çalışma olacak."

"MİLLET DÜZÜ PROJESİ’NİN İHALESİNE YAKINDA ÇIKIYORUZ"

Millet Düzü Projesi’nin yakın zamanda ihalesine çıkılacağını vurgulayan Başkan Güler, bu alanda da kısa süre içinde çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Başkan Güler, Millet Düzü Projesi ile ilgili olarak şu sözlere yer verdi:

"Millet Düzü Projesi’nin ihalesine yakın zamanda çıkıyoruz. Bu alanın da altında 2 kat otopark olacak. Bu alanı kısa sürede yapmayı hedefliyoruz. Amacımız deniz manzaralı otopark alanını kısa sürede kaldırmak ve şehrimizin bu çirkin görüntüden kurtarmak olacaktır. Deniz manzaralı otopark alanına da battı çıktı yaparak, bu iki yakayı bir araya getirmiş olacağız."

"ALTINORDU RIHTIMINDA ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ"

Altınordu ilçesinde bulunan rıhtım için uzatma çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden Başkan Güler, şunları söyledi: