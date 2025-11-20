Başkan Gülpınar'a 'Yılın En Şeffaf Belediye Başkanı' ödülü

Kendisine takdim edilen ödül nedeniyle Türkiye Haber Kameramanları Derneği’ne teşekkür eden Başkan Gülpınar, “Böyle anlamlı bir mekânda bulunmak benim için büyük bir onur. 15 Temmuz'u birebir yaşamış, o gece Meclis'te bombaların altında sabaha kadar görev yapmış bir milletvekili olarak; bugün de yeni bir belediye başkanı sıfatıyla burada olmak ayrıca anlamlı” dedi.

Hem Türkiye için çok önemli bir dönüm noktasının anısına, hem de bugün dünya gündeminin en önemli başlığı olan Gazze konusunda farkındalık oluşturulan bu etkinlikte bu ödüle layık görülmenin kendisi için büyük bir değer taşıdığını belirten Başkan Gülpınar, “Haber Kameramanları Derneği’ne, başkanımıza ve değerli yönetimine teşekkür ediyorum. Bu ödülü, 1,5 yıllık belediye başkanlığı dönemimde yapılan çalışmaların ötesinde; 1994 yılında kurulmuş olan bu dernekle aynı dönemde gazeteciliğe başlamış, kısa da olsa muhabirlik yapmış biri olarak, kameramanların yükünü omuzlamış bir meslektaşları olarak alıyorum. Tripotundan bataryasına, aküsünden malzeme çantasına kadar o ağır ekipmanları taşıdığımız günleri hatırlıyorum. Bugünkü hafif kameraları görünce insanın gerçekten imrenesi geliyor. Sizler o günleri iyi bilirsiniz. Ben bu ödülü, o günlerin bir hatırası olarak bana takdim edildiğini düşünüyorum. Bu nedenle çok kıymetli. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum” dedi.