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Başkan Şahin ile buluşan Sarı'nın ilk adımları duygu dolu anlat yaşattı

Başkan Şahin ile buluşan Sarı'nın ilk adımları duygu dolu anlat yaşattı

15:195/02/2025, Çarşamba
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Depremzede Mustafa Sarı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile buluştu.
Depremzede Mustafa Sarı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile buluştu.

6 Şubat depremlerinin ardından hayatı kökten değişen Mustafa Sarı, yaşadığı zorluklara rağmen umudunu hiç kaybetmedi. Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle hayata tutunan engelli birey, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile “Enkazdan Çıkan Umutlar” programında buluştu.

Türkiye’de bir ilk olan GBB Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi’nin sağladığı ücretsiz hizmetle protezlerine kavuşan Mustafa Sarı, ilk kez protezleriyle yürüdü. Programın en duygusal sahnesi olarak hafızalara kazındı. Mustafa Sarı’nın gözyaşları arasında attığı her adım, sadece bir bireyin değil, bir toplumun yeniden ayağa kalkabileceğinin kanıtı oldu.

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Başkan Şahin ile buluşan Sarı'nın ilk adımları duygu dolu anlat yaşattı
Gündem / Gaziantep
05 Şubat, Çarşamba

Başkan Fatma Şahin, bu projeyi hayata geçirirken hedeflerinin dayanışma ve insan onurunu koruma olduğunu ifade ederken, Mustafa Sarı, “Hayata yeniden tutunmamda sizin emeğiniz büyük. Sadece protez değil, umut verdiniz.” sözleriyle minnettarlığını dile getirdi.

Program boyunca Mustafa Sarı’nın yaşadığı zorluklara rağmen sergilediği azim herkesi derinden etkiledi.

Katılımcılar arasında alkışlar eşliğinde paylaşılan bu anlar, dayanışmanın ve birlik olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

#Depremzede
#Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
#Fatma Şahin

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