Başkan Şahin ile buluşan Sarı'nın ilk adımları duygu dolu anlat yaşattı

Türkiye’de bir ilk olan GBB Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi’nin sağladığı ücretsiz hizmetle protezlerine kavuşan Mustafa Sarı, ilk kez protezleriyle yürüdü. Programın en duygusal sahnesi olarak hafızalara kazındı. Mustafa Sarı’nın gözyaşları arasında attığı her adım, sadece bir bireyin değil, bir toplumun yeniden ayağa kalkabileceğinin kanıtı oldu.