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Gündem Başkasının çapa makinesini 30 bin liraya internetten sattı Çekiciye yüklerken yakalandı
KONYA

Başkasının çapa makinesini 30 bin liraya internetten sattı: Çekiciye yüklerken yakalandı

Konya’nın Akşehir ilçesinde, tarlada görüp fotoğrafını çekerek internetten satışa çıkardığı 30 bin lira değerindeki çapa makinesini anlaştığı kişiye Afyonkarahisar göndermek üzere çekiciye yükleyen şüpheli şahıs, durumdan şüphelenen polis tarafından suçüstü yakalandı.

Haber Merkezi İHA
Başkasının çapa makinesini 30 bin liraya internetten sattı: Çekiciye yüklerken yakalandı
Çapa makinesinin M.E. isimli kişiye ait olduğunu tespit etti.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Akşehir Devlet Hastanesi karşısında bulunan boş tarladan bir çekiciye çapa makinesi yüklendiğini fark etti. Durumdan şüphelenen polis, yaptığı incelemede çapa makinesinin M.E. isimli kişiye ait olduğunu tespit etti.

  • Araştırmasını derinleştiren polis, çapa makinesini çekiye yükleyen K.Y.’nin tarlada gördüğü çapa makinesinin fotoğraflarını çektikten sonra internetten satışa çıkardığını ortaya çıkardı.

Şüpheli şahsın, çapa makinesini Afyonkarahisar’da anlaştığı kişiye götürmek üzere çekiciye yüklediği öğrenildi. Akşehir Cumhuriyet Başsavcısının talimatıyla el konulan 30 bin lira değerindeki çapa makinesi sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli K.Y. ise işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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