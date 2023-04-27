Başkent Millet Bahçesi’nde gövde gösterisi

Olağan üstü güvenlik tedbirler alındı. Seçim anketlerine karşılık sahadan bu Büyük Ankara Mitingi ile tüm dünyaya mesaj verilmesi bekleniyor. AK Parti’yi eleştiren bazı gazetecilerin de gelebileceği ifade ediliyor.

Ekip rekor katılım için AK Parti’nin başkentte kayıtlı 800 bin üyesine tek tek ulaşıyor. Miting hazırlığını yürüten komitenin başkanı Ahmet Özbek, “Mitingin yapılacağı alan çok büyük. Ama AK Parti olarak burada birçok program yaptık ve hınca hınç doldu. Her şeyi düşündük. Engellilerin, yaşlıların şehit ve gazi ailelerimiz yürümeden golf arabalarıyla alana getirilecek. Seçim anketlerine karşılık sahadan tüm dünyaya mesaj verilecek” dedi.