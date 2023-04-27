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Gündem

Başkent Millet Bahçesi’nde gövde gösterisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs seçimlerinde en büyük mitinglerinden birini 30 Nisan’da başkent Ankara’da düzenleyecek. Miting 637 bin metrekare üzerine kurulu Başkent Millet Bahçesinde yapılacak. Katılımın rekor düzeyde gerçekleşmesi beklenirken organizasyon için AK Parti Ankara teşkilatından mini bir ordu çalışıyor.

Resul Ekrem Şahan
14:24 . 27/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Erdoğan, 30 Nisan’da Ankara’da miting düzenleyecek.

Erdoğan, 30 Nisan’da Ankara’da miting düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 30 Nisan’daki Ankara mitingi için partide hummalı bir hazırlık yapılıyor. Katılımın rekor düzeyde gerçekleşmesi beklenirken, Ankara’daki miting 637 bin metrekare üzerinde kurulan Başkent Millet Bahçesinde yapılacak.



Olağan üstü güvenlik tedbirleri alındı

Olağan üstü güvenlik tedbirler alındı. Seçim anketlerine karşılık sahadan bu Büyük Ankara Mitingi ile tüm dünyaya mesaj verilmesi bekleniyor. AK Parti’yi eleştiren bazı gazetecilerin de gelebileceği ifade ediliyor.


Ahmet Özbek

850 kişi organizasyonda

Ekip rekor katılım için AK Parti’nin başkentte kayıtlı 800 bin üyesine tek tek ulaşıyor. Miting hazırlığını yürüten komitenin başkanı Ahmet Özbek, “Mitingin yapılacağı alan çok büyük. Ama AK Parti olarak burada birçok program yaptık ve hınca hınç doldu. Her şeyi düşündük. Engellilerin, yaşlıların şehit ve gazi ailelerimiz yürümeden golf arabalarıyla alana getirilecek. Seçim anketlerine karşılık sahadan tüm dünyaya mesaj verilecek” dedi.

#AK Parti
#Başkent Millet Bahçesi
#Ankara
#miting
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