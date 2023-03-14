Başkente Afet Müzesi

Depreme her an hazırlıklı olabilmek için projeler geliştirdiklerini belirten Yılmaz, “Akademisyen ve mesleki uzman üyelerinden oluşan, yerelde ve Türkiye genelinde afet ve deprem konusunu gündemde tutacak bir bağımsız afet şurası oluşturacağız. Gelecek nesillerin aynı şeylere yaşamaması için afet arşiv ve müzesi kurulacak” dedi. 18 Mart’taki toplantıda kent konseylerinin afet zamanlarında yapacağı projeler görüşülüp yöntemleri ve uygulama şekilleri tartışılacak. Katılımcılar depremin gerçekleştiği saate dikkat çekilmesi amacıyla 4 dakika 17 saniye konuşma yapacak.