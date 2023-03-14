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Başkente Afet Müzesi

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara'da Afet Müzesi kurulacağını belirtti. 18 Mart’ta yapılacak Kent Konseyleri Afet Farkındalık toplantısı hakkında konuşan Yılmaz, Zirveye 101 kent konseyinin katılacağını açıkladı.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Halil İbrahim Yılmaz.

Halil İbrahim Yılmaz.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, başkente Afet Müzesi kurulacağını söyledi. Yılmaz, başkentte 18 Mart’ta yapılacak Kent Konseyleri Afet Farkındalık toplantısı hakkında açıklamalarda bulundu. Zirveye 101 kent konseyinin katılacağını belirten Yılmaz, toplantıda deprem kuşağında depremden etkilenmeden yaşamanın yollarının konuşulacağını söyledi.

4.17 VURGUSU

Depreme her an hazırlıklı olabilmek için projeler geliştirdiklerini belirten Yılmaz, “Akademisyen ve mesleki uzman üyelerinden oluşan, yerelde ve Türkiye genelinde afet ve deprem konusunu gündemde tutacak bir bağımsız afet şurası oluşturacağız. Gelecek nesillerin aynı şeylere yaşamaması için afet arşiv ve müzesi kurulacak” dedi. 18 Mart’taki toplantıda kent konseylerinin afet zamanlarında yapacağı projeler görüşülüp yöntemleri ve uygulama şekilleri tartışılacak. Katılımcılar depremin gerçekleştiği saate dikkat çekilmesi amacıyla 4 dakika 17 saniye konuşma yapacak.



#Ankara
#Deprem
#Türkiye Kent Konseyleri Birliği
#Halil İbrahim Yılmaz
1 saat önce
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Başkente Afet Müzesi
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