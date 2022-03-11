Başkentte otobüsler kontak kapattı

Sarıyer'de tuzlama yapılmayan yolda İETT otobüsleri kafa kafaya çarpıştı

Yaklaşık iki ay önce kar nedeniyle binbir türlü sıkıntıya maruz kalan İstanbulluların çilesi devam ediyor. Yaklaşık bir haftadır uzmanların uyardığı kar fırtınası kenti etkisi altına aldı. Uyarılara rağmen yeterli çalışmaların yapılmaması ise vatandaşa sabah saatlerinden bu yana mağduriyet yaşatıyor. Sarıyer'de hiçbir çalışmanın olmadığı yolda iki İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı ve kaza sonucu dört kişi yaralandı.