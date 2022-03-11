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ANKARA

Başkentte otobüsler kontak kapattı

Akaryakıttaki artış nedeniyle toplu ulaşım ücretlerine zam isteyen, ancak Büyükşehir Belediyesi tarafından dikkate alınmayan Ankara’daki özel halk otobüsü ve dolmuş esnafı dün kontak kapattı.

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Muhammed Kurtar Yeni Şafak
Başkentte otobüsler kontak kapattı
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Akaryakıttaki artış nedeniyle toplu ulaşım ücretlerine zam isteyen, ancak Büyükşehir Belediyesi tarafından dikkate alınmayan Ankara’daki özel halk otobüsü ve dolmuş esnafı dün kontak kapattı. EGO boşluğu ek seferlerle doldurmaya çalışsa da duraklar önünde uzun kuyruklar oluştu, binlerce Ankaralı işlerine geç kaldı.

MÜMKÜN DEĞİL!

  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medyadan özel halk otobüsü ve dolmuş esnafının ulaşım bedelinin en az 8 liraya yükseltilmesini ve ücretsiz taşıma bedelinin de belediye tarafından karşılanmasını talep ettiğini söyledi. Yavaş, "Bugünkü ekonomik şartlarda, bu talepleri ne vatandaşlarımızın ne de belediyemizin karşılaması mümkün değildir" dedi.

UKOME’Yİ TOPLA ÇAĞRISI

Yaşanan olaylara AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan tepki gösterdi. Özel halk otobüsü esnafının kontak kapatma kararı almasında Yavaş’ın etkili olduğunu söyleyen Özcan, Yavaş’ın minibüsçülerin zam talebi için UKOME’yi toplamayarak minibüsçüleri "çalışmamaya" teşvik ettiğini kaydetti. Özcan, "Tek amaç halkı, hükumetle karşı karşıya getirmek. Hemen yarın UKOME’yi topla ve minibüsçüleri üzme! Konuyu ABB Meclisi’ne getireceğiz" dedi.

BÜYÜKŞEHİR ÖNÜNDE PROTESTO

  • Özel halk otobüsü ve minibüsçü esnafı ise taleplerine duyarsız kalan belediyeyi protesto etti. Büyükşehir belediyesi önünde toplanan kalabalık “Esnaf burada Mansur nerede” sloganları attı. Şoför İnanç Ünal “ABB'den talebimiz ya araçlarımızı kiralaması ya da mazotu belediye bünyesinden karşılayıp bizleri çalıştırması” derken, soför Şerif Özen “Bizim seçtiğimiz belediye başkanı bizlere sahip çıkmıyor” diye konuştu.

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