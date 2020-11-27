Başsavcı Vekili Kovid'den vefat etti

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık, Kovid-19 nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Zülkarneyn Kısık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.
- Kısık’ın cenazesi bugün Eyüp Sultan Camisi’nde öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedilecek. Evli olan Zülkarneyn Kısık, 2 çocuk babasıydı.
Kısık’ın vefatı nedeniyle Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, sosyal medya hesaplarından taziye paylaşımlarında bulundu.