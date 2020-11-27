Başsavcı Vekili Kovid'den vefat etti

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zülkarneyn Kısık, Kovid-19 nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Zülkarneyn Kısık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti.

Kısık’ın cenazesi bugün Eyüp Sultan Camisi’nde öğle vakti kılınacak namazın ardından defnedilecek. Evli olan Zülkarneyn Kısık, 2 çocuk babasıydı.

Kısık’ın vefatı nedeniyle Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanvekili Mehmet Yılmaz, sosyal medya hesaplarından taziye paylaşımlarında bulundu.