Başsavcıyı evlatlarıyla tehdit etti: İmamoğlu’na soruşturma

‘Terör örgütü üyesi olmak’, ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzlukla’ suçlanan CHP’li belediye başkanlarına sahip çıkan İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’i tehdit etti. Gürlek için ‘zihni çürümüş’ diyen ve, “Biz var ya, senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için sana hiçbir faydamız olmaz” ifadelerini kullanan İmamoğlu için soruşturma başlatıldı.
CHP’li Beşiktaş belediyesinin yolsuzluk soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında tehditkar açıklamalar yapan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.
PARTİNİN GÖRÜŞÜYMÜŞ
İlk soruşturma CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında başlatıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Aydın, polis ekipleri eşliğinde ifade vermek üzere savcılığa geldi. Başsavcı Akın Gürlek ile ilgili paylaşımına ilişkin kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek suçlamasıyla ifadesi alınan Aydın’ın, “Paylaşımımın suç teşkil ettiğini düşünmüyorum. Soruşturma başlatılan video içerik itibarıyla genel başkanımızın sözleri ve Akın Gürlek hakkında medyaya yansıyan içeriklerden ibarettir” dediği öğrenildi.
HEDEF GÖSTERDİ!
Ardından katıldığı bir programda Cem Aydın’ın gözaltına alınmasına tepki gösterirken Başsavcı Akın Gürlek’i tehdit eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. İmamoğlu konuşmasında, “Neymiş amaç bizim gözümüzü korkutmakmış, senin amacın milletin gözünü korkutmak. Biz var ya senin evlatlarının bile bu muamelelerden kurtarmak için sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız bunu unutma!” ifadelerini kullandı. Sözlerin ardından harekete geçen başsavcılık, İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle tehdit ve terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından re'sen soruşturma başlattı.
Tunç: Bu açıklamalar suçtur!
- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP’li belediyelerin yolsuzluk soruşturmalarını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında tehditkar açıklamalar yapan CHP’lilere sert çıktı. Bakan tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hakim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak, hukuk devleti ile bağdaşmaz ve Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur" ifadelerini kullandı.