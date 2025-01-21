Başsavcıyı evlatlarıyla tehdit etti: İmamoğlu’na soruşturma

İlk soruşturma CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın hakkında başlatıldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Aydın, polis ekipleri eşliğinde ifade vermek üzere savcılığa geldi. Başsavcı Akın Gürlek ile ilgili paylaşımına ilişkin kamu görevlisine hakaret ve terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek suçlamasıyla ifadesi alınan Aydın’ın, “Paylaşımımın suç teşkil ettiğini düşünmüyorum. Soruşturma başlatılan video içerik itibarıyla genel başkanımızın sözleri ve Akın Gürlek hakkında medyaya yansıyan içeriklerden ibarettir” dediği öğrenildi.

Ardından katıldığı bir programda Cem Aydın’ın gözaltına alınmasına tepki gösterirken Başsavcı Akın Gürlek’i tehdit eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatıldı. İmamoğlu konuşmasında, “Neymiş amaç bizim gözümüzü korkutmakmış, senin amacın milletin gözünü korkutmak. Biz var ya senin evlatlarının bile bu muamelelerden kurtarmak için sana hiçbir faydamız olmaz senin zihnin çürümüş de seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız bunu unutma!” ifadelerini kullandı. Sözlerin ardından harekete geçen başsavcılık, İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit niteliğindeki sözleri nedeniyle tehdit ve terörle mücadelede görev olan kişileri hedef göstermek suçlarından re'sen soruşturma başlattı.