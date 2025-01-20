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İmamoğlu'na açılan dava sonrası yeni soruşturma kararı

İmamoğlu'na açılan dava sonrası yeni soruşturma kararı

21:4620/01/2025, Pazartesi
AA
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İBB Başkanı İmamoğlu'nun Akın Gürlek hakkında kullandığı ifadelerle benzer paylaşım yapanlara soruşturma başlatıldı.
İBB Başkanı İmamoğlu'nun Akın Gürlek hakkında kullandığı ifadelerle benzer paylaşım yapanlara soruşturma başlatıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e yönelik sözleri sonrası 'tehdit' iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Bu gelişmenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin sosyal medyada paylaşım yapanlara da soruşturma açıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
, Akın Gürlek ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
hakkında başlatılan soruşturmanın ardından, sosyal medya platformlarında benzer paylaşım yapanlarla ilgili soruşturma açtı.

Başsavcılık paylaşımlarla ilgili de hareke geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,
İBB Başkanı İmamoğlu
hakkında resen başlatılan soruşturmanın ardından sosyal medya platformlarında benzer paylaşım yapanlarla ilgili de harekete geçti.

Başsavcılık, söz konusu paylaşımları yapanlar hakkında ayrıca soruşturma başlattı.

İmamoğlu'na açılan soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, bir televizyon programında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek
ve ailesiyle ilgili kullandığı ifadeler nedeniyle, "tehdit" ve "terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.


#Ekrem İmamoğlu
#Akın Gürlek
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
#Soruşturma

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