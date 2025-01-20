Bakan Tunç'tan savcıyı tehdit eden İmamoğlu'na sert tepki: Asla kabul edilemez

Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak Hukuk Devleti ile bağdaşmaz ve Türk Ceza Kanununa göre suçtur.