Bakan Tunç'tan savcıyı tehdit eden İmamoğlu'na sert tepki: Asla kabul edilemez

Bakan Tunç'tan, savcıyı tehdit eden Ekrem İmamoğlu'na Anayasa'nın 138. maddesiyle cevap.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i tehdit eden Ekrem İmamoğlu'nun sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu'nun sözlerine Anayasanın 138. maddesiyle cevap veren Bakan Tunç, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan adli soruşturmalarla ilgili olarak yargı mensuplarımızı açıkça hedef alan, yargı sürecini etkilemeye yönelik tehditkâr açıklamalar asla kabul edilemez." dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından savcı Gürlek'i tehdit eden İmamoğlu'na tepki gösterdi. Anayasanın 138. maddesini işaret eden Bakan Tunç,
'Kimse mahkemelere talimat veremez'
dedi.
İşte Bakan Tunç'un o paylaşımı;
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan adli soruşturmalarla ilgili olarak yargı mensuplarımızı açıkça hedef alan, yargı sürecini etkilemeye yönelik tehditkâr açıklamalar asla kabul edilemez.
Türkiye Cumhuriyeti bir Hukuk Devletidir.
Anayasamızın 138. maddesine göre;
Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez.
Başlatılan bir soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar, savcı, hâkim ve mahkemeleri etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunmak suretiyle adil yargılamayı etkilemeye çalışmak Hukuk Devleti ile bağdaşmaz ve Türk Ceza Kanununa göre suçtur.
Bulunulan makamlar, yargı mensuplarını hedef göstermeyi, tehdit etmeyi veya yargı sürecine müdahale etmeyi hiçbir şekilde meşru kılmaz.
Başta İstanbul Cumhuriyet Başsavcımız olmak üzere yargı mensuplarımıza yönelik pervasızca söylenen, hukuk sınırını aşan ve suç teşkil eden açıklamalarda bulunanlar hakkında bağımsız ve tarafsız yargının harekete geçmesinden hiç kimse rahatsız olmamalıdır.
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argı organlarının bağımsızlığını koruma konusundaki kararlılığımızdan ve yargıya yönelik her türlü baskı ve müdahale girişimine karşı gerekli hukuki adımların atılacağından hiç kimsenin şüphesi olmasın.
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