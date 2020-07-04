Bataklıktan FETÖ’cü çıktı: Tarihin en büyük operasyonunda FETÖ'nün elebaşları yakalandı

Cumhuriyet tarihinin en büyüğü olarak nitelendirilen uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına yönelik ‘Bataklık Operasyonu’ndaki FETÖbağlantıları derinleşiyor.

Bir yıl önce çok gizli olarak başlatılan soruşturma kapsamında, uluslararası uyuşturucu kaçakçısı suç örgütünün çökertilmesi için geçtiğimiz salı operasyon düğmesine basıldı. Uyuşturucuya bağlı suç gelirlerine yönelik cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olarak belirtilen ‘Bataklık Operasyonu’nda, hakkında gözaltı kararı verilen 94 şüpheliden aralarında örgüt liderleri Nejat Daş’ın ve Çetin Gören’in de bulunduğu 76 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Ankara Emniyeti’ndeki sorguları devam ederken, soruşturmayla ilgili önemli ayrıntılara ulaşıldı.

Çetin Gören

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HAKKINDA İHBAR VAR

Operasyon kapsamında Gaziantep’te gözaltına alınan Halil A.’nın, FETÖ’cü olduğu ortaya çıktı. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Halil A. ve eşi hakkında FETÖ üyeliğinden soruşturma bulunuyor. Dosyada, Halil A.’nın FETÖ’cü olduğu ve FETÖ adına kara para akladığına dair çok sayıda ihbarın yer aldığı da öğrenildi. 2018’de başlatılan soruşturmanın hala devam ettiği belirtildi.

PADİŞAH’TAN YAKALANDI

Soruşturma kapsamında milyonlarca liralık mal varlığına el konulan Halil A.’nın, diğer örgüt lideri Çetin Gören’in izini sürerken soruşturmaya takıldığı öğrenildi. Çetin Gören hakkında, Hollanda ve Belçika’nın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerden bilgi, belge isteyen soruşturma makamları, Halil A.’nın ismine ulaştı. Hollanda makamlarınca paylaşılan bilgiye göre, Halil A.’nın isminin, 2012’de Hollanda’ya sokulmak istenen ancak Belçika’da yakalanan 8 tonluk kokain kaçakçılığında geçtiği anlaşıldı. Çetin Gören de Anwers Limanı’nda ele geçirilen 8 tonluk uyuşturucu kaçakçılığının bir numaralı şüphelisi.

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ÖRGÜT LİDERİ POZİSYONUNDA

Nejat Daş, uyuşturucu şebekesinin elebaşlarından.

Narkotik ekipleri bunun üzerine Halil A.’nın da peşine düştü. Ancak operasyona kadar Halil A.’nın, Çetin Gören adına çalıştığı değerlendiriliyordu. Operasyon kapsamında el konulan belge ve dijitallerin incelenmesi sonucunda ise Halil A.’nın da Nejat Daş ve Çetin Gören gibi örgüt yöneticisi pozisyonunda olduğu tespit edildi. Aynı zamanda FETÖ’den soruşturulan uyuşturucu baronu, Halil A.’nın tüm bağlantıları araştırılıyor.

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MASAK İNCELİYOR

Hollanda’ya sokulmak istenen 8 ton kokainin Belçika’da yakalanmasının ardından 2012’de Türkiye’ye kaçtığı anlaşılan Halil A.’nın, hesap hareketleri de MASAK tarafından mercek altına alındı. Türkiye’ye kaçtıktan sonra şirket kuran Halil A.’nın yakınları üzerine onlarca gayrimenkul aldığı anlaşıldı.

55 MİLYONLUK HAREKETLİLİK

Yine yapılan incelemede Halil A.’nın, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in Bank Asya için çağrı yaptığı 2014’te Bank Asya’daki hesap hareketleri de dikkat çekti. A.’nın sadece bu dönemde Bank Asya hesabında 55 milyon lira civarında bir hareketliliğin olduğu tespit edildi. Ayrıca A.’nın, operasyon sırasında FETÖ’nün simgelerinden F serisi 1 dolarların ele geçirildiği bir şüpheliye de 50 milyon dolar para transferi yaptığı belirlendi.

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Barona transfer!

Soruşturma kapsamında, FETÖ’nün para kasası olarak bilinen Naksan Holding’in yöneticilerinden Emre Nakıboğlu’nun, 2014 yılında şüpheli Çetin Gören’in bir yakınına yaklaşık 2 milyon TL transfer ettiği belirlendi. Bu arada, MASAK tarafından yapılan inceleme sonucunda, milyonlarca liralık mal varlığına el konulan Çetin Gören’in Türkiye’de ilk şirketini 2018’de kurduğu ortaya çıkarıldı.

‘Padişah’a kalkan olmuş

Halil A.’nın FETÖ irtibatının ardından soruşturmadaki FETÖ bağlantıları da tek tek deşifre olmaya başladı. Uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Çetin Gören’in de Türkiye’ye kaçtıktan sonra özellikle FETÖ’nün yargıda etkin olduğu dönemde korunduğu anlaşıldı. Şüpheli Gören hakkında birçok kez soruşturma dosyası açıldığı ancak bu dosyaların daha sonra kapandığı öğrenildi. Bu kararlarda imzası bulunan hakim ve savcıların önemli bir kısmının da FETÖ’den ihraç edildiği belirtildi. Lüks villasında üzerinde ‘Padişah’ yazılı fotoğrafıyla dikkat çeken Çetin Gören, Avrupa’nın en büyük kokain kaçakçısı olarak biliniyor. Avrupa polisinin tonlarca uyuşturucuya yönelik düzenlediği baskınların hedefinde Gören vardı.

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500 milyonluk vurgun

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüklerince yürütülen titiz çalışma sonucu çökertilen suç şebekesinin 16 şirketin tüm banka hesapları ile mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca onlarca lüks ev ve otomobil ile altın, mücevher, ziynet eşyası ve yüzlerce tapuya el konuldu. Suç örgütünün uyuşturucu ticareti gelirinden elde ettiği değerlendirilen ve el konulan mal varlıklarının değerinin 500 milyon lirayı aştığı belirtildi.