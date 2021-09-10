Batı dünyası Aylan bebekten ders çıkarmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’dan, Türkiye’nin hak ve menfaatlerine saygı göstermesini, oldubittilerden ve tek taraflı eylemlerden kaçınmasını beklediklerini bildirdi.
- Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu’na video mesaj gönderdi.
KAPILARI FETÖ’CÜLERE AÇTILAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:
“Atalarımızın ‘adalar denizi’ olarak adlandırdığı Ege Denizi, tarih boyunca medeniyetlerin kavşak noktasında yer almış, insanlığın ortak kültür havzalarından birisidir. Üzerine şiirler yazılan, şarkılar söylenen bu güzel deniz, iş birliği ve barışın sembolü olması gerekirken maalesef son yıllarda insani trajedilerle gündeme gelmektedir. Suriye’de yaklaşık 11 yıldır süren iç savaş ve katliamlardan kaçan binlerce göçmen, Ege Denizi’nde hayatını kaybetmiştir. Bundan 6 yıl önce minik bedeni sahile vuran Aylan bebek, modern dünyanın utanç vesikası olarak hafızalara kazınmıştır. Başta Avrupa olmak üzere, Batılı ülkeler Aylan bebeğin dramından gerekli dersleri çıkarmamıştır. Mültecileri kendi topraklarında güven ve huzur içinde yaşatacak adımların hiçbiri atılmamıştır. Türkiye, Suriye kaynaklı düzensiz göçün engellenmesine yönelik verdiği olağanüstü mücadelede tek başına bırakılmıştır. Suriyeli mazlumlara kapanan kapıların, ülkemizde darbe girişiminde bulunmuş, 251 vatandaşımızın kanını dökmüş FETÖ’cü canilere sonuna kadar açılması insanlık adına hicap kaynağıdır.”
Yunanistan tarihi fırsatı heba etti
- Bu tablo karşısında komşu Yunanistan’ın, Türkiye’nin iyi niyetli çabalarına anlamlı katkı sunmak yerine, maksimalist politikalarına hız verdiğine dikkati çeken Erdoğan, “Mülteci krizi, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine vesile olabilecekken, bu tarihi fırsat Yunanistan’ın uzlaşmaz tutumu sebebiyle heba edilmiştir.” dedi.
Türkiye’nin tarihte olduğu gibi bugün de Ege Denizi’nin gerilim ve çekişmeden ziyade dostlukla anılmasını arzu ettiğinin altını çizen Erdoğan, bu anlayışla şimdiye kadar gerilimi artıran taraf olmamaya özen gösterdiklerini belirtti.
Suhuletle davrandık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deniz yetki alanları, adaların gayriaskeri statüsünün ihlali ve Navtex ilanları başta olmak üzere komşu Yunanistan’ın tansiyonu yükselten adımları karşısında daima suhuletle davrandıklarını, meseleleri diyalog ve müzakere ile çözmeye öncelik verdiklerini hatırlattı.
Büyükelçilerden güven mektubu
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gana’nın Ankara Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton, İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch ve Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Mammadov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ayrı ayrı kabul etti. Büyükelçilerin güven mektubu ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
Yunanistan macera peşinde koşmamalı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir’de ‘Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu’nda açıklamalarda bulundu. Akar, Rum kesiminde Atatürk’ün anlatıldığı kitabın sayfasının yırtılması kararına “Düşmanca zihniyetin yeni bir örneğidir. Şiddetle reddediyor, kınıyoruz” ifadeleriyle tepki gösterdi. Yunanistan’ın terör örgütlerine destek verdiğini hatırlatan Akar, “Bugün Yunan macerasının bittiği günün yıl dönümü. Bir asır öncekinin bedelinin ne kadar ağır olduğu unutulmamalı, hüsranla sonuçlanacak yeni maceralar peşinde koşulmamalıdır” dedi.