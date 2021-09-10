Gündem Batı dünyası Aylan bebekten ders çıkarmadı
ANKARA

Batı dünyası Aylan bebekten ders çıkarmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ege Denizi’nde göçmenlerin yaşadığı trajediye ilişkin “Başta Avrupa olmak üzere Batılı ülkeler Aylan bebekten gerekli dersleri almamıştır. Türkiye, Suriye kaynaklı düzensiz göçün önlenmesine karşı verdiği mücadelede yalnız bırakılmıştır” dedi. ‘Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu’na video mesaj gönderen Erdoğan, Atina yönetimine “Komşumuz Yunanistan’ı haklarımıza saygı duymaya ve oldubittilerden uzak durmaya davet ediyoruz” mesajı verdi. Erdoğan, mülteci krizinin, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine vesile olabilecekken, bu tarihi fırsatın Yunanistan’ın uzlaşmaz tutumu sebebiyle heba edildiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Batı dünyası Aylan bebekten ders çıkarmadı
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan’dan, Türkiye’nin hak ve menfaatlerine saygı göstermesini, oldubittilerden ve tek taraflı eylemlerden kaçınmasını beklediklerini bildirdi.

  • Erdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi ve Başkent Üniversitesi tarafından düzenlenen Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu’na video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 47 göçmeni Türk Sahil Güvenliği kurtardı
GÜNDEM
Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 47 göçmeni Türk Sahil Güvenliği kurtardı

KAPILARI FETÖ’CÜLERE AÇTILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

“Atalarımızın ‘adalar denizi’ olarak adlandırdığı Ege Denizi, tarih boyunca medeniyetlerin kavşak noktasında yer almış, insanlığın ortak kültür havzalarından birisidir. Üzerine şiirler yazılan, şarkılar söylenen bu güzel deniz, iş birliği ve barışın sembolü olması gerekirken maalesef son yıllarda insani trajedilerle gündeme gelmektedir. Suriye’de yaklaşık 11 yıldır süren iç savaş ve katliamlardan kaçan binlerce göçmen, Ege Denizi’nde hayatını kaybetmiştir. Bundan 6 yıl önce minik bedeni sahile vuran Aylan bebek, modern dünyanın utanç vesikası olarak hafızalara kazınmıştır. Başta Avrupa olmak üzere, Batılı ülkeler Aylan bebeğin dramından gerekli dersleri çıkarmamıştır. Mültecileri kendi topraklarında güven ve huzur içinde yaşatacak adımların hiçbiri atılmamıştır. Türkiye, Suriye kaynaklı düzensiz göçün engellenmesine yönelik verdiği olağanüstü mücadelede tek başına bırakılmıştır. Suriyeli mazlumlara kapanan kapıların, ülkemizde darbe girişiminde bulunmuş, 251 vatandaşımızın kanını dökmüş FETÖ’cü canilere sonuna kadar açılması insanlık adına hicap kaynağıdır.”

Yunanistan'ın geri ittiği bin 541 kaçak göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadelesini sürdürüyor.
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, son 9 ayda düzenlenen 43 operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçiş yapmak isteyen 1541 göçmen Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
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Yunanistan unsurlarınca motorları sökülüp, lastik botları demir çubuklarla patlatılarak, Türk kara sularına geri itilen kaçak göçmenler kurtarılırken, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getiriliyor.
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Burada sağlık kontrolleri ve işlemleri yapılan kaçak göçmenler, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderiliyor.
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Yunanistan'ın geri ittiği bin 541 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'nde, göçmen kaçakçılığı ile mücadele eden Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, 9 ayda Yunanistan unsurlarınca geri itilen 1541 kaçak göçmeni kurtardı.

Yunanistan tarihi fırsatı heba etti

  • Bu tablo karşısında komşu Yunanistan’ın, Türkiye’nin iyi niyetli çabalarına anlamlı katkı sunmak yerine, maksimalist politikalarına hız verdiğine dikkati çeken Erdoğan, “Mülteci krizi, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine vesile olabilecekken, bu tarihi fırsat Yunanistan’ın uzlaşmaz tutumu sebebiyle heba edilmiştir.” dedi.

Türkiye’nin tarihte olduğu gibi bugün de Ege Denizi’nin gerilim ve çekişmeden ziyade dostlukla anılmasını arzu ettiğinin altını çizen Erdoğan, bu anlayışla şimdiye kadar gerilimi artıran taraf olmamaya özen gösterdiklerini belirtti.

İzmir açıklarında can pazarı: Yunanistan ölüme terk etti 166 kaçak göçmen kurtarıldı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 28 Ağustos saat 09.20 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botun makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini aldı.
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İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler bahse konu lastik bot içerisindeki 36 kaçak göçmeni kurtardı.
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Aynı gün içerisinde yine Dikili açıklarında lastik bot içerisinde denizde sürüklenen 33 kaçak göçmen ile Çeşme açıklarında 36 kaçak göçmen ekipler tarafından kurtarılarak, kıyıya çıkarıldı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığı 29 Ağustos günü Dikili açıklarında 8, Seferihisar ilçesi açıklarında 53 kaçak göçmeni kurtardı.
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Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İzmir açıklarında can pazarı: Yunanistan ölüme terk etti 166 kaçak göçmen kurtarıldı
İzmir'in Seferihisar, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 166 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Suhuletle davrandık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deniz yetki alanları, adaların gayriaskeri statüsünün ihlali ve Navtex ilanları başta olmak üzere komşu Yunanistan’ın tansiyonu yükselten adımları karşısında daima suhuletle davrandıklarını, meseleleri diyalog ve müzakere ile çözmeye öncelik verdiklerini hatırlattı.

Yunanistan'ın Afgan mülteci korkusu: Türkiye sınırına 40 kilometrelik çelik duvar ördüler
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Yunanistan'ın Afgan mülteci korkusu: Türkiye sınırına 40 kilometrelik çelik duvar ördüler

Büyükelçilerden güven mektubu

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gana’nın Ankara Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton, İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean Daniel Ruch ve Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Mammadov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ayrı ayrı kabul etti. Büyükelçilerin güven mektubu ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Hulusi Akar
Hulusi Akar

Yunanistan macera peşinde koşmamalı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir’de ‘Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu’nda açıklamalarda bulundu. Akar, Rum kesiminde Atatürk’ün anlatıldığı kitabın sayfasının yırtılması kararına “Düşmanca zihniyetin yeni bir örneğidir. Şiddetle reddediyor, kınıyoruz” ifadeleriyle tepki gösterdi. Yunanistan’ın terör örgütlerine destek verdiğini hatırlatan Akar, “Bugün Yunan macerasının bittiği günün yıl dönümü. Bir asır öncekinin bedelinin ne kadar ağır olduğu unutulmamalı, hüsranla sonuçlanacak yeni maceralar peşinde koşulmamalıdır” dedi.

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