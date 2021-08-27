Batı ile ilişkiyi Türkiye sağlar

Kabil’de yeni hükumet kurulur ve Taliban yönetiminden Türkiye’den herhangi bir destek talebinde bulunulursa Türkiye gereken yardımı vermeye hazır olduğu mesajını iletmiş durumda.

BARIŞA ODAKLI YAKLAŞIM

Cumhuriyet tarihinin en büyük ülke yardımını Afganistan’a yapan Türkiye, bölgesel barışın tesisi kapsamında Afganistan’da yeni dönemde de rol üstlenmeye hazır. Bu doğrultuda askeri seçeneğin kalktığı Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın işletmesinde sivil işletme modeli de gündeme getirilmiş durumda. Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın Türkiye tarafından işletilmesi seçeneğine, Afganistan’ın Batı ile ilişkilerinin kopmasını önleyecek bir fırsat kapısı olarak bakılıyor. Önümüzdeki günlerde yaşanacak gelişmeler siyasi, askeri ve ekonomik boyutta ikili iş birliğinin tesisinde belirleyici olacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO sonrası Afganistan ile ikili ilişkilerin geleceği konusunda daha önce Libya modeli örneği vermişti.

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ELÇİLİK FAAL

Ülkede Türk askeri varlığı kalmazken Kabil Büyükelçisi ise ülkede kalacak ve faaliyetlerine devam edecek. Taliban, ülkedeki sivil misyonların güvenliğinin sağlanacağı sözünü verirken Türkiye’nin her yurt dışı misyonunda olduğu gibi Afganistan’da da büyükelçilik çalışanlarını korumak üzere polis özel harekat birlikleri bulunmaya devam edecek.

GÜNDEM Vatana döndüler