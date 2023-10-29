Batı'dan soykırıma yeşil ışık

Gazze’de önceki gece insanlık tarihinin en büyük kıyımlarından birini gerçekleştiren İsrail’in soykırımına Beyaz Saray’dan yeşil ışık geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, abluka altındaki Gazze Şeridi’yle ilgili “İsrail için kırmızı çizgiler koymuyoruz” dedi. İngiltere bir kez daha katliama destek açıklamasında bulunurken, Ukrayna Savaşı’nda ayağa kalkan Avrupa Birliği’nin maskesi düştü. Çatışmaların sonlandırılması adına toplanan Avrupa Birliği (AB) yetkilileri, “ateşkes” dahi diyemedi.

SINIR KOYMADIK

Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Kirby, Gazze Şeridi’yle ilgili gelişmelere değindi. “İsrail için kırmızı çizgiler koymuyoruz” diyen Kirby, işgalci gücün işlediği savaş suçlarını görmezden gelirken, devam eden soykırıma da yeşil ışık yaktı. Kirby, “Onların güvenlik ihtiyaçlarını desteklemeye devam ediyoruz ve bu devam edecek” ifadelerini kullanarak soykırımda suç ortağı olduklarını beyan etti.

İNGİLTERE: İSRAİL KENDİNİ SAVUNUYOR

İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly de terör devletinin işlediği suçlara destek açıklamasında bulundu. İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarını genişlettiğini belirten Bakan, “İsrail’in uluslararası insancıl hukuk doğrultusunda kendini savunma hakkını destekliyoruz” ifadesini kullandı. “Elbette İsrail’i güvende, barışçıl ve emniyette görmek istiyoruz” diyen Cleverly, Filistinlilerin ateşkese uymayacağını iddia ederek, bu yüzden ateşkesi desteklemediklerini kaydetti.

“ATEŞKES” DİYEMEDİLER

Gazze’de insani felaket sürerken, Türkiye başta olmak üzere birçok ülkenin ateşkes çağrıları yaptığı bir ortamda AB liderleri, Ukrayna’ya gösterdiği hassasiyeti Filistinlilere gösteremedi. Ateşkes çağrısında bulunamayan Avrupalı liderler, 5 saat süren müzakerelerin sonunda saldırılara, “İnsani aralar” verilmesi çağrısında bulundu. AB’nin “insani ara” yerine “insani aralar” demesi “İsrail’in saldırılarının devamına örtülü destek” yorumuna neden oldu.







