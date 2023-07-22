Batıpark Projesi Ünye’ye vizyon katacak

Ordu’nun Ünye ilçesinde belediye yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ve ekibi şehrin birçok önemli sorununu çözüme kavuştururken, hazırlanan vizyon projeler de bir bir hayata geçiriliyor. Başkan Tavlı’nın girişimleriyle şehrin batı yakasına Batıpark kuruluyor.





AKADEMİSYENLERDEN GÖRÜŞ ALINDI

Proje hazırlık sürecinde İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Doç. Dr. Meltem Erdem Kaya, Doç. Dr. H. Serdar Kaya, Araştırma Görevlisi Elif Serdar, Mimar ve Şehir Plancısı Mine Çiçek ve Peyzaj Mimarı Amine Küçükyetmez gibi çok sayıda akademisyen destek verdi.





SORUNLARA NEŞTER VURDU

Son dönemde bölgede sosyal tesisler alanında adını sıkça duyuran Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı proje ile ilgili yaptığı açıklamada, “Göreve geldiğimiz günden itibaren önce mali disiplinle ilgili çalışma yürüttük, ardından şehrin acil ve önemli sorunlarına bir bir neşter vurduk. Ulaşımdan altyapıya, eğitimden sosyal alanlara kadar son dönemde ciddi çalışmalar yürüttük. Batıpark Projemiz de ilçemizin vizyon projelerinden biri oldu” diye konuştu.





BATIPARK HER KESİME HİTAP EDECEK

İlçenin Karadeniz’e kıyısı olan ender güzelliğe sahip şehirlerden birisi olduğuna dikkat çeken Başkan Tavlı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz de şehrimize değer katacak projeler üzerinde ekibimizle birlikte çalışıyor, planladığımız projelerimizi hayata geçiriyoruz. Batıpark projesinde de genç, yaşlı, engelli, kadın, erkek ve çocuk olmak üzere her kesime hitap edecek donatılara yer verdik.”





YIL SONUNA KADAR TAMAMLANACAK

Şehrin turizm gelirine olumlu katkı koyacağına değinen Tavlı, “DOKAP İdaresi tarafından da desteklenen projemiz aynı zamanda şehrimizin turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik destek de sağlamış olacak. Projemizi yıl sonuna kadar tamamlayıp hizmete sunmayı hedefliyoruz. Projemize destek veren herkese teşekkür ediyor, şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” temennisinde bulundu.



