Gündem Batmanda heyelan nedeniyle 25 köy yolu kapandı
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Batman haber: Sason'da heyelan nedeniyle 25 köy yolu kapandı

Batman'da heyelan nedeniyle 25 köy yolu kapandı

Batman'ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle 25 köy yolu ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye geken ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Haber Merkezi DHA
Ekipler, yolun açıklaması için çalışma başlattı.
Ekipler, yolun açıklaması için çalışma başlattı.

Sason ilçesinin Boğazkapı mevkisinde dün gece saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle 25 köye ulaşımın sağlandığı mevkisideki yol kapandı.

İHA

Çevre köylerde oturanların ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sabah saatlerinde bölgeye gelen ekipler, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

İHA

Sabah saatlerinde Sason ilçe merkezine gittikleri sırada heyelan nedeniyle yollarının kapandığını gördüklerini söyleyen Dirence köyü sakinlerinden Casım Bulut, "Heyelanın gece saatlerinde düşmesi olası bir faciayı engelledi. Allah'a şükür kimseye bir şey olmamış. Yaptığımız ihbarın ardından bölgeye gelen ekipler, yolumuzu ulaşıma açılması için çalışma başlattı" dedi.

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