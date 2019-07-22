Gündem TIRda 1 ton esrar ele geçirildi
BATMAN

Batman'da PKK'nın TIR'da sakladığı 1 ton esrar ele geçirildi

TIR'da 1 ton esrar ele geçirildi

Batman'da bir TIR'da yapılan aramada PKK'ya finans sağlamak amacıyla plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.

Haber Merkezi AA
Batman'da TIR'da ele geçirilen esrar
Batman'da TIR'da ele geçirilen esrar

Batman'da durdurulan bir TIR'da yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.

PKK'NIN FİNANS KAYNAĞINA DARBE

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi.

AA
Batman'da TIR'da ele geçirilen esrar
  • Operasyon kapsamında Batman girişinde durdurulan A.Y. idaresindeki 71 EV 671 plakalı tırda narkotik köpek "Maya" ile yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar bulundu.

AA
Batman'da TIR'da ele geçirilen esrar

Sürücü A.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA
Batman'da TIR'da ele geçirilen esrar

Batman'da 1 ton esrar ele geçirildi: Operasyon anı kamerada
OYNAT 01:56
Batman'da 1 ton esrar ele geçirildi: Operasyon anı kamerada
Bir ihbarı değerlendiren Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Batman girişinde durdurulan A.Y. idaresindeki 71 EV 671 plakalı TIR'da narkotik köpek 'Maya' ile yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar bulundu.


Listeye iki çizik daha

Listeye iki çizik daha

​Bingöl'de etkisiz hale getirilen teröristler bakın kim çıktı.
İrandan misilleme

İran'dan misilleme

İngiltere'de Acil Durum Kurulu bugün toplanıyor.
1 ton esrarı TIRla taşıyorlardı

1 ton esrarı TIR'la taşıyorlardı

​Batman'da PKK'nın borular arasına sakladığı esrar ele geçirildi.
Yarın sefere çıkıyor

Yarın sefere çıkıyor

Türkiye ile Gürcistan arasında bir ilk gerçekleşecek.
LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Yerleştirme sonuçları MEB'in internet sitesinde.
Uyumadan <br>son bir kez

Uyumadan
son bir kez

​Uzmanlar, sosyal medya bağımlılığının en belirgin özelliğini açıkladı.
Tabelaları söküldü

Tabelaları söküldü

​Hamile kadının aracına saldıran baklavacılara şok.
Bu gece<br> indirim geliyor

Bu gece
indirim geliyor

Son olarak benzine 20 kuruş indirim gelmişti.

3 il için yeni uyarı

3 il için yeni uyarı

Meteoroloji'den Karadeniz'de yaşayanlara uyarı.

Gözler Merkez'de

Gözler Merkez'de

Faizdeki indirim miktarı kurun yönünü belirleyecek.

Hızla yayılıyor

Hızla yayılıyor

Makilik alanda çıkan yangında korkutan gelişme.
CHP'ye Atatürk davası

CHP'ye Atatürk davası

​Atatürk'ün mirasçısı Tacinur Demir, vasiyetin iptali için dava açtı.
Operasyon başlatıldı

Operasyon başlatıldı

Nijerya'da 4 Türk vatandaşı kimliği belirsiz kişilerce kaçırılmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.