TIR'da 1 ton esrar ele geçirildi

Ekonomi

Türkiye ile Gürcistan arasında ilk: Yarın sefere çıkıyor

Bakü Tiflis-Kars demiryolu hattının hizmete girmesiyle bölge ülkeler ile ihracat da artıyor. Bu kapsamda Türkiye ile Gürcistan arasında sefere konulan ilk ihracat treni, Erzurum Palandöken Lojistik Merkezi'nde gerçekleştirilecek törenle uğurlanacak.