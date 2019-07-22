TIR'da 1 ton esrar ele geçirildi

Batman'da durdurulan bir TIR'da yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar ele geçirildi.
PKK'NIN FİNANS KAYNAĞINA DARBE
Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendi.
- Operasyon kapsamında Batman girişinde durdurulan A.Y. idaresindeki 71 EV 671 plakalı tırda narkotik köpek "Maya" ile yapılan aramada plastik borular arasına gizlenmiş 1 ton esrar bulundu.
Sürücü A.Y. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.