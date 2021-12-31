Batman'dan acı haber: Hırsızı kovalayan bekçi açılan ateşle şehit oldu

Huzur Mahallesinde hırsızlık suçundan aranan firariyi yakalamak isteyen güvenlik güçlerine tabancayla ateş açıldı.
BİR POLİS VE BİR BEKÇİ VURULDU
Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada bir polis ile bir bekçi yaralandı.
ZANLI VE KARDEŞİ YAKALANDI
Ekiplere ateş açtığı tespit edilen hırsızlık firarisinin kardeşi yaralı ele geçirildi.
Kaçmaya çalışan hırsızlık firarisi ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, olay yerinde incelemelerde bulundu.
BEKÇİ KANAT ŞEHİT OLDU
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan bekçi Abdurrezzak Kanat şehit oldu.