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BATMAN

Batman'dan acı haber: Hırsızı kovalayan bekçi açılan ateşle şehit oldu

Batman'da hırsızlık suçundan aranan şüphelinin peşine düşen bekçi Abdurrezzak Kanat, açılan ateş sonrası ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kanat, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

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Haber Merkezi AA
Batmandan acı haber: Hırsızı kovalayan bekçi açılan ateşle şehit oldu
Batman'da meydana gelen sihalı çatışmada bir bekçi şehit oldu

Huzur Mahallesinde hırsızlık suçundan aranan firariyi yakalamak isteyen güvenlik güçlerine tabancayla ateş açıldı.

BİR POLİS VE BİR BEKÇİ VURULDU

Güvenlik güçlerinin karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada bir polis ile bir bekçi yaralandı.

ZANLI VE KARDEŞİ YAKALANDI

Ekiplere ateş açtığı tespit edilen hırsızlık firarisinin kardeşi yaralı ele geçirildi.

Kaçmaya çalışan hırsızlık firarisi ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, olay yerinde incelemelerde bulundu.

BEKÇİ KANAT ŞEHİT OLDU

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan bekçi Abdurrezzak Kanat şehit oldu.

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