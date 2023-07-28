BBB’den Bandırma’ya sokak hayvanları tedavi merkezi

Güney Marmara Bölgesi’nde önemli bir ihtiyacı giderecek olan merkez, sokak hayvanları için acil müdahale üssü olarak hizmet verecek. Önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlayacak olan Bandırma Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi, şehir genelinde 9’uncu bakımevi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Ovaköy, İvrindi ve Edremit’ten sonra 4’üncü bakımevi olarak faaliyete girecek.

Tam donanımlı merkez

20 ilçede sokak hayvanlarının daha güvenli ve daha sağlıklı koşullarda yaşamaları için yoğun çaba içinde olan Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’i sokak hayvanlarının bakımı ve tedavisinde Türkiye’ye örnek olacak bir tesise daha kavuşturuyor. Mayıs ayında faaliyete alınan Güney Marmara Hizmet Binası’nda hizmete girecek olan tam donanımlı Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi açılış için gün sayıyor. Sokak hayvanları acil müdahale üssü olarak da hizmet verecek olan merkez, bakım ve tedavinin yanı sıra uzman veteriner hekimler tarafından birçok komplike operasyonun yapılabileceği bir altyapıya sahip olacak.

Bölgenin ihtiyacını karşılayacak

Ameliyathane, tedavi birimi ve bakım odasındandın oluşan Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi, yoğun bakım kabini, röntgen, hemogram cihazı gibi sokak hayvanlarının teşhis ve tedavisi için gerekli olan bütün donanımlara sahip olacak şekilde tasarlandı. Bölgede önemli bir eksikliği giderecek olan tedavi merkezi, can dostlarımızın bakım ve tedavilerinin yanı sıra uzman veteriner hekimler tarafından birçok komplike operasyonun yapılabileceği bir altyapıya sahip olacak.

Nakil için 7/24 araç bulunacak

Güney Marmara bölgesinde kısırlaştırma ve rehabilitasyon uygulanmalarıyla popülasyonun kontrol altına alınması açısından da önem arz eden tedavi merkezi, acil durumlarda sokak hayvanlarına anında müdahale edebilmek için 7 gün 24 saat acil müdahale aracı da hazır olarak bulunacak. Merkez ile ayrıca nüfus yoğunluğuna bağlı olarak acil müdahale ve tedavi taleplerine de hızlı bir şekilde çözüm sağlanması hedefleniyor.



