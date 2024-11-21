Bebek ölümlerini araştıracak komisyonun üyeleri belli oldu

Türkiye günlerdir, para için bebekleri öldüren Yenidoğan çetesini konuşuyor.

Ülke genelinde infiale neden olan vahşetle ilgili soruşturma sürerken, bebek ölümlerini araştıracak TBMM Araştırma Komisyonu'nun üyeleri de belli oldu.

Türkiye'yi ayağa kaldıran vahşeti araştıracak komisyona seçilen isimler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 18 üyeden oluşan ve aralarında AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti, DEM Parti Saadet Partisi'nden isimlerin yer aldığı Komisyon'a AK Parti Adıyaman Milletvekili İshak Şan başkanlık yapacak.

Komisyonda yer alan isimler ve görevleri şöyle:

Başkan

İshak Şan — Adıyaman (AK Parti)

Başkanvekili

İsmal Güneş — Uşak (AK Parti)

Sözcü

Ümmügülsüm Öztürk — İstanbul (AK Parti)

Kâtip

Ayşe Sibel Ersoy — Adana (MHP)

Üye

Hasan Arslan — Afyonkarahisar (AK Parti)

Aylin Yaman — Ankara (CHP)

Orhan Ateş — Bayburt (AK Parti)

Kayıhan Pala — Bursa (CHP)

Pelin Yılık — Çankırı (MHP)

Ceylan Akça Cupolo — Diyarbakır (DEM Parti)

Erol Keleş — Elazığ (AK Parti)

Seda Gören Bölük — İstanbul (AK Parti)

Şengül Karslı — İstanbul (AK Parti)

Turan Taşkın Özer — İstanbul (CHP)

Sevan Sıvacıoğlu — İstanbul (AK Parti)

Halit Yerebakan — İstanbul (AK Parti)

Ömer Faruk Gergerlioğlu — Kocaeli (DEM Parti)

Sadettin Hülagü — Kocaeli (AK Parti)

Ali Fazıl Kasap — Kütahya (SAADET Partisi)

Şenol Sunat — Manisa (İYİ Parti)

Murat Çan — Samsun (CHP)

Ali Karaoba — Uşak (CHP)

"Çocukların her türlü şiddetten korunması için alınacak tedbirler"

Öte yandan çocukların "her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun" da üyeleri belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar neticesinde oluşan komisyonun üyeleri şöyle:

Başkan

Cengiz Aydoğdu — Aksaray (AK Parti)

Başkanvekili

Radiye Sezer Katırcıoğlu — Kocaeli (AK Parti)

Sözcü

Nazım Elmas — Giresun (AK Parti)

Kâtip

Pelin Yılık — Ankara (MHP)

Üye

Adem Korkmaz — Burdur (AK Parti)

Nermin Yıldırım Kara — Hatay (CHP)

Hasan Basri Sönmez — Isparta (MHP)

Türkan Elçi — İstanbul (CHP)

Suat Özçağdaş — İstanbul (CHP)

Yıldız Konal Süslü — İstanbul (AK Parti)

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu — İstanbul (CHP)

Tuba Köksal — Kahramanmaraş (AK Parti)

Adem Çalkın — Kars (AK Parti)

Şaban Çopuroğlu — Kayseri (AK Parti)

Necmettin Erkan — Kırşehir (AK Parti)

Ali Fazıl Kasap — Kütahya (SAADET Partisi)

Şenol Sunat — Manisa (İYİ Parti)

Beritan Güneş Altın — Mardin (DEM Parti)

Kamuran Tanhan — Mardin (DEM Parti)

Harun Mertoğlu — Rize (AK Parti)







