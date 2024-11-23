Bekçiye kısıtlı arama yetkisi

Yeni kanuna göre, çarşı ve mahalle bekçileri yeterli şüphenin varlığı halinde, el ile silah kontrol yapabilecek. Yeterli şüphe yoksa bu amaçla üst ve araç araması yapamayacak. Ayrıca bekçiler, silah arama gerekçesiyle kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılmasını da isteyemeyecek.