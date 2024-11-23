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Bekçiye kısıtlı arama yetkisi

Bekçiye kısıtlı arama yetkisi

Uğur Duyan
04:0023/11/2024, Cumartesi
G: 23/11/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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İç güvenlik alanında düzenlemeler öngören yasa teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Yeni kanuna göre, çarşı ve mahalle bekçileri yeterli şüphenin varlığı halinde, el ile silah kontrol yapabilecek. Yeterli şüphe yoksa bu amaçla üst ve araç araması yapamayacak. Ayrıca bekçiler, silah arama gerekçesiyle kişinin üzerindeki elbisenin çıkarılması veya aracın, dışarıdan bakıldığında içerisi görünmeyen bölümlerinin açılmasını da isteyemeyecek.


49 Siyonist hesap ifşa

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, TBMM İslamofobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu'nda Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin yürüttüğü çalışmalara dair bilgi verdi. Merkezin çalışmalarının başarıyla devam ettiğini belirten Başar, “İsrail'in Müslüman görünümlü 49 sosyal medya hesabıyla manipülasyon yaptığı tespit edildi. Bu hesaplar yalanlandı ve propaganda ağı ifşa edildi” dedi.



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