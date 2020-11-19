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Gündem Belediye Başkanı kuraklığın boyutunu böyle özetledi Son 3 ayda bir damla yağış düşmedi
AMASYA

Belediye Başkanı kuraklığın boyutunu böyle özetledi: Son 3 ayda bir damla yağış düşmedi

Son yıllarda azalan yağışlar Amasya’nın Suluova ilçesinde bulunan Yedikır Baraj Gölü’nü de kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Çok ciddi bir kuraklık tehlikesiyle karşılaşıldığını belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, "Son 3 ay içerisinde bir damla yağış düşmedi. Meteoroloji yetkililerinin 10 gün önce yayınlamış olduğu haritada da gördük. Türkiye’nin en kurak alanı olarak yer verildi" dedi.

Haber Merkezi İHA
Suların çekildiği yerlerde topraklarda çatlaklar oluştu.
Suların çekildiği yerlerde topraklarda çatlaklar oluştu.

Son yıllarda azalan yağışlar Amasya’nın Suluova ilçesinde bulunan Yedikır Baraj Gölü’nü de kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı.

Bölgedeki verimli tarım arazilerinin sulanmasını sağladığı gibi çok sayıda kuş ve balık türüne ev sahipliği yaparak barındıran göl kuraklık alarmı verdi.

İHA

Suların çekildiği yerlerde topraklarda çatlaklar oluştu. Gölün ortasında bulunan adaya yürüyerek ya da araçlarla gidilebiliyor. Amatör balıkçılar oltalarıyla gölün ortasında balık avlıyor. Sokak hayvanları kurumuş toprakların üzerinde dolaşıyor. Endişe verici bu durum havadan da görüntülendi.

İHA
Bölgedeki verimli tarım arazilerinin sulanmasını sağladığı gibi çok sayıda kuş ve balık türüne ev sahipliği yaparak barındıran göl kuraklık alarmı verdi.

Çok ciddi bir kuraklık tehlikesiyle karşılaşıldığını belirten Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Son 3 ay içerisinde bir damla yağış düşmedi. Meteoroloji yetkililerinin 10 gün önce yayınlamış olduğu haritada da gördük. Türkiye’nin en kurak alanı olarak yer verildi” dedi.

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İHA
Suların çekildiği yerlerde topraklarda çatlaklar oluştu.


Kaynakların yetersizliği, kuraklık ve sulama ihtiyaçları nedeniyle baraj gölündeki suyun ciddi seviyede azaldığını belirten Belediye Başkanı Üçok, su miktarının 10 milyon metreküpten de az oranlara düştüğünü söyledi. İlçenin ihtiyacı olan önemli su kaynaklarından olan Derinöz Barajı’ndan geçen aylarda su temin edilememesi üzerine belediye ekiplerinin özverili çalışmalarıyla yeni su kaynakları bularak içme suyu hattına verdiklerini ve bir süreliğine yaşanan su kesintisi durumla karşılaşmamak için de arayışlarını sürdüreceklerini vurgulayan Üçok, vatandaşlardan suyu bilinçli kullanmalarını istedi.

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