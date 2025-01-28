Belediye otelle iş birliği yapmış

Bolu’daki otel yangınıyla ilgili soruşturma sürüyor. Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak saat 03.21'de çıkan yangın sonucu 78 kişi hayatını kaybetmişti. Otelin tutuklu muhasebe müdürü Kadir Özdemir, savcılıktaki ilk ifadesinde, şirketin genel müdürü Emir Aras'ın (otel sahibi Halit Ergül’ün damadı), itfaiye denetiminde tespit edilen eksikliklerin çok masraflı olduğunu belirterek, başvurunun iptal edilmesini istediğini söyledi. Bu sözler, ihmal ve sorumsuzluğu gözler önüne serdi.

YANLIŞLIKLA TÜM OTEL DENETLENDİ

Özdemir, otelin genel müdürü Emir Aras'ın, -1. katta kafe açılacağını, kafenin Mudurnu Enerji AŞ'ye ait ve sahibinin arkadaşı İbrahim Polat olduğunu belirterek, İl Özel İdaresi’nin yangın belgesi talep ettiği, kendisinden yardımcı olmasını istediği bilgisini verdi. Bolu Belediyesi’ne dilekçeyi ibraz ederken sözlü olarak “Burası kafe için olacak” dediğini ifade eden Özdemir, ancak “tüm otelin kontrolü şeklinde” hatalı dilekçe verildiği için belediyenin otelin tamamında detaylı inceleme yaptığını kaydetti.

Kadir Özdemir.

SEZON BAŞLAYACAK, YETİŞMEZ

Belediyenin otelde eksiklikler tespit edip bunu kendilerine ilettiğini söyleyen Özdemir, Emir Aras'ın yönlendirmesiyle, eksikliklerin yüksek maliyet nedeniyle yapılmadığını itiraf etti. Konuyu Aras’a aktardığını anlatan Özdemir, “O da sezonun başlayacağını, eksikleri yetiştiremeyeceğimizi, dolayısıyla dilekçeyi iptal etmemi istedi. 24 Aralık 2024’te belediyeye dilekçenin işleme alınmaması yönünde iptal dilekçesi verdim. Buna istinaden dilekçemiz iptal edildi” dedi.

BAŞVURUYU İPTAL EDİN

Özdemir, savcılıktaki ek ifadesinde de “Denetleme raporu çıktıktan sonra muhasebe elemanı Cemal bey (Özer) arayıp, Emir Bey ile görüştüğünü, eksiklerin çok masraflı olduğunu, bunları yapamayacaklarını, başvuruyu iptal etmemiz gerektiğini söylemiş. Ben de sonrasında Emir Bey ile görüşüp 'Başvuruyu iptal edelim mi' diye sordum. O da 'Edelim' dedi. Ben de Bolu Belediyesi’ne giderek 'Önceki başvurumun iptal edilmesini istiyorum' dedim” şeklinde beyanda bulundu.

AKLI SEDAT GÜLENER VERMİŞ

Verdiği ek ifadede Özdemir, yangın denetleme rapor sonucu bildirildikten sonra otelin tamamında denetim yapıldığını öğrendiğini ileri sürdü: “Bu konuyu Ahmet Demir (Gazelle Otel genel müdürü) ile paylaştım. Demir de Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ile görüşmüş. Gülener, Ahmet Demir'e iptal dilekçesi vermemizi söylemiş. Daha sonra ben de Emir Bey ile bu konuyu paylaştım. Emir Bey de 'Öyle oluyorsa iptal dilekçesi yazalım' dedi.”







