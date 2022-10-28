Belediyecilikte ‘Canpolat’ modeli

2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nde aldığı yüzde 65 oy oranıyla Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Mehmet Canpolat, seçim sürecinde verdiği sözleri görevde olduğu süre boyunca yerine getirerek, çok sayıda kalıcı eseri Haliliye’ye kazandırdı. Temel, kültürel ve sosyal belediyecilik çalışmalarıyla her kesimin gönlüne dokunan Başkan Canpolat; gençler, kadınlar, yaşlılar ve çocuklar için geliştirilen ayrı ayrı projelerle Haliliye’de büyük bir değişime imza attı.

Haliliye Belediyesi, bünyesinde kurduğu atölyelerle üreten belediyecilik modelini hizmete sundu. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla çalışmalarını yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, park ve bahçelerde kullanıma sunduğu bank, kamelya ve piknik masalarını bünyesinde üretiyor.

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Başkan Mehmet Canpolat, üreten belediyecilik modeline ilişkin yaptığı açıklamada, “Şuanda park ve bahçelerimizde kendi kamelyalarımızı, bankımız, budama aletlerimiz, teçhizatlarımızı hem onaran hem de üreten bir belediye konumuna gelmiş bulunmaktayız. Birkaç aya kalmaz çöp konteynerlerimizi de kendimiz üreteceğiz” ifadelerini kullandı.