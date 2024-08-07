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Belediyeler borçlar için taksit istiyor

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 06:34 - 7/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin SGK borçlarına taksit yaptırmak istediğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK borçlarına ilişkin bir soruları cevapladı. Ödeme talebinde bulunanlar olduğunu ifade eden Işıkhan, “Belediyelere yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler doğrultusunda bize başvurular oldu. Sayının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz. Ortalama bir rakam henüz belli değil ama özellikle il müdürlüklerimize belediyelerimizin başvuruları söz konusu” ifadelerini kullandı.


ÇALIŞMA YAPIYORUZ

Gün geçtikçe daha çok belediyenin özellikle prim borçlarının yapılandırılması için başvuruda bulunacağını aktaran Işıkhan, “Ödeme sürecinde önce bildirimde bulunuyoruz, ondan sonra başvuranlara, ‘Birlikte ne yapabiliriz, nasıl taksitlendirebiliriz?’ konulu çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu. Bakanlığın bazı belediyelerin işten çıkarılan işçilerle ilgili müfettiş görevlendirdiğinin hatırlatılması üzerine Işıkhan, “Rehberlik Teftiş Başkanlığımız aracılığı ile bize gelen her türlü şikayeti değerlendirmekte ve anında müfettiş görevlendirmekteyiz” dedi.


#belediye
#SGK
#borç
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