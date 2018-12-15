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Belediyeler gençlerle buluşuyor

Albayrak Medya ana sponsorluğunda Medeniyet Derneği tarafından bugün “Yerel Yönetimler ve Gençlik Politikaları Forumu” gerçekleşecek.

Ayşe Mine Alioğlu Yeni Şafak
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Sanatçı Orhan Gencebay’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Sanatçı Orhan Gencebay’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Program aracılığıyla Türkiye’nin ileri gelen gençlik örgütleri ile İstanbul’un ilçe belediye başkanlarıyla İstanbul Akademi Beyoğlu’nda bir araya gelecek. Açılışı, AK Parti Genel Başkanvekili ve AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş yapacak. Birinci oturumda Milli Birlik Cemiyeti Genel Başkanı Ömer Önder Haberdar, Gençlik Kuruluşları Birliği Genel Sekreteri Nurullah Mahmut Dündar, TÜGVA İstanbul Şube Başkanı Fatih Coşar, ÖNDER Gençlik Başkanı Resul Çiftçi’nin sorularını Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, yanıtlayacak. İkinci bölümde Medeniyet Derneği Genel Sekreteri Fatih Ayhan, GençKon Genel Başkanı Ahmet Sözbilir, Genç İHH Genel Başkanı Abdullah Muhammed İslam, Genç MÜSİAD Genel Başkanı Engin Akdağ ile Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan bir araya gelecek. Son oturumda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı ile Genç Birlik Genel Başkanı Mustafa Alkan, Genç Hareket Genel Başkanı Serkan Demirel, Genç Ensar Genel Başkanı Enes Kaşkaş ve Genç TÜMSİAD Genel Başkanı Fatih Çıtak istişarede bulunacak.

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