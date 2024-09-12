Belediyeye ait spor merkezlerinde fiyatlar uçuşa geçti: İBB'den 200 kalemden fazla hizmette yüzde 500'e varan zam

Bu hizmet kalemlerinin büyük çoğunluğunun Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğüne ait olduğunu dile getiren Yıldız, "Salon kiraları, stat kiraları, halı saha kiraları, havuz kiraları, reklam kiraları, yüzme, fitness, tenis, okçuluk, mini golf, masa tenisi gibi bireysel branşlarda ciddi bir fiyat artışıyla karşı karşıyayız. 2024 yılı için enflasyon oranında artırılan bu hizmet kalemlerinin, 2024 yılı içinde yeniden cari enflasyon rakamlarının çok çok üstünde artırılması kabul edilemez ve hiçbir izahı yoktur. Bu nedenle yapılan ücret zamlarına muhalefet şerhi koyuyoruz." diye konuştu.