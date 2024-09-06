AK Partili Kabaktepe'den İBB yönetimine tepki: İstanbullular İETT'de can vermek istemiyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da “Basketbol Gelişim Merkezi”nde açıklamalarda bulundu. Vaniköy'de tespit edilen ve bakanlık talimatıyla yıkılan kaçak yapılar hakkında bilgi veren Bakan Kurum, geçtiğimiz günlerde aynı konuyla ilgili açıklama yapan İmamoğlu'nun ifadeleri hakkında da konuştu. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının bir suçluluk psikolojisi olduğunu söyleyen Murat Kurum, "Sanki biz bunlara yıkın dememişiz, sanki kaçak yapılara müsaade edenler kendileri değilmiş gibi biz oraya gittiğimizde aman biz de yıkıma ortak olalım gibi saçma sapan ki onu yaparken de ekiplerin çalışmasına resmen müsaade etmeyecek bir çalışma anlayışıyla oraya gelmeye çalıştılar." ifadelerini kullandı.