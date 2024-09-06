AK Partili Kabaktepe'den İBB yönetimine tepki: İstanbullular İETT'de can vermek istemiyor

Osman Nuri Kabaktepe
İstanbul'da toplu taşımadaki yönetilememe sorununa AK Parti'den tepki geldi. Her geçen gün bir kazaya karışan İETT, vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İBB yönetimine uyarıda bulundu.
Kabaktepe'nin açıklaması şu şekilde:
"İBB yönetimini uyarıyoruz! Bakımsızlık, koordinasyonsuzluk ve ihmaller, İstanbul’un ulaşımını çileden çıkarıp; Allah korusun, ‘ölümcül bir tehdide’ dönüştürdü… Bozulan otobüsler, yanan metrobüsler ve duraklarda çileyle bekleyen on binlerce İstanbullu… Ulaşımda kaza veya arıza olması elbette mümkündür. Ancak, kazaların ve yangınların rutinleşip normalleşmesi büyük bir tehdit oluşturuyor. İstanbullular, İETT'de can vermek istemiyor!"
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12 dakika önce