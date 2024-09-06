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AK Partili Kabaktepe'den İBB yönetimine tepki: İstanbullular İETT'de can vermek istemiyor

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe İBB yönetimini uyararak "Bakımsızlık, koordinasyonsuzluk ve ihmaller İstanbul’un ulaşımını çekilmez hale getirip Allah korusun 'ölümcül bir tehdide' dönüştürdü. İstanbullular İETT'de can vermek istemiyor!" ifadelerini kullandı.

16:21 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 16:22 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Osman Nuri Kabaktepe
Osman Nuri Kabaktepe

İstanbul'da toplu taşımadaki yönetilememe sorununa AK Parti'den tepki geldi. Her geçen gün bir kazaya karışan İETT, vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor.


AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İBB yönetimine uyarıda bulundu.


Kabaktepe'nin açıklaması şu şekilde:

"İBB yönetimini uyarıyoruz! Bakımsızlık, koordinasyonsuzluk ve ihmaller, İstanbul’un ulaşımını çileden çıkarıp; Allah korusun, ‘ölümcül bir tehdide’ dönüştürdü… Bozulan otobüsler, yanan metrobüsler ve duraklarda çileyle bekleyen on binlerce İstanbullu… Ulaşımda kaza veya arıza olması elbette mümkündür. Ancak, kazaların ve yangınların rutinleşip normalleşmesi büyük bir tehdit oluşturuyor. İstanbullular, İETT'de can vermek istemiyor!"




Murat Kurum: Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları suçluluk psikolojisidir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da “Basketbol Gelişim Merkezi”nde açıklamalarda bulundu. Vaniköy'de tespit edilen ve bakanlık talimatıyla yıkılan kaçak yapılar hakkında bilgi veren Bakan Kurum, geçtiğimiz günlerde aynı konuyla ilgili açıklama yapan İmamoğlu'nun ifadeleri hakkında da konuştu. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının bir suçluluk psikolojisi olduğunu söyleyen Murat Kurum, "Sanki biz bunlara yıkın dememişiz, sanki kaçak yapılara müsaade edenler kendileri değilmiş gibi biz oraya gittiğimizde aman biz de yıkıma ortak olalım gibi saçma sapan ki onu yaparken de ekiplerin çalışmasına resmen müsaade etmeyecek bir çalışma anlayışıyla oraya gelmeye çalıştılar." ifadelerini kullandı.


#AK Parti
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#Osman Nuri Kabaktepe
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