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Bakan Kurum'dan İBB'ye Vaniköy tepkisi: 'Şimdiye kadar aklınız neredeydi?'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İBB ve Ekrem İmamoğlu'nun Vaniköy'deki kaçak villa skandalıyla ilgili yaptığı açıklamalara sert bir dille tepki gösterdi. Kurum "Akılları neredeydi şimdiye kadar. Türkiye gündemini meşgul eden bu işi görmezden geldiniz, biz gidince yıkım ekibini gönderiyorsunuz." dedi.

14:42 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 14:44 - 6/09/2024 Cuma
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Murat Kurum
, İstanbul’da “Basketbol Gelişim Merkezi”nde açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin göz yumduğu, Üsküdar Vaniköy'de Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz inşa faaliyetlerinin gerçekleştirildiği alandaki ruhsatsız, kaçak villayla ilgili eleştirilerde bulunan Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da yaylım ateşine tuttu.

İskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım gerçekleştirilirken sanki kendileri göz yummamış gibi İBB ekiplerinin de alana gelmeye çalıştığını belirten Kurum şöyle devam etti:


'Defalarca uyardık yıkın dedik'


"İBB'yi defalarca yazılı ve sözlü uyardık. Kaçak yapıya göz yumuyorsunuz, gerekli tedbirleri alın, yapımı durdurun dememize rağmen duymazlıktan gelerek bu aymazlığı karşısında gidip kaçak yapıların yıkım işlemini başlattık. Bunlara yıkın dememişiz, kaçak yapılara müsaade edenler, çevre katliamı yapılmamış gibi sanki bu işe ortakmış gibi gelmeye çalıştırlar.



'Şimdiye kadar aklınız neredeydi?'


Akılları neredeydi şimdiye kadar. Türkiye gündemini meşgul eden bu işi görmezden geldiniz, biz gidince yıkım ekibini gönderiyorsunuz.


İBB yemiyor içmiyor yatırımları durdurmak için elinden geleni yapıyor. Ama boğazda yapılan katliama sessiz kalıyorlar. Tek dertleri şov yapmak. Milletimizi yalanlarla aklını çelmeye çalışıyorlar. Biz İstanbul Boğazı'nı dünyanın incisi olarak görüyoruz, biz onların yaptıklarına gülüp geçiyoruz. İşimizle hizmetlerimizle ön planda olacağız. Onlar polemikle gündemde kalmaya çalışıyorlar. Biz hizmet yapmaya devam edeceğiz."


Kaçak villa yıkıldı


Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mühürlediği Vaniköy'de bulunan kaçak yapının yıkımı geçtiğimiz günlerde bakanlık tarafından gerçekleşti. Yıkım için harekete geçmeyen İBB, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Vaniköydeki kaçak villayı yıktığını görünce, bölgeye apar topar zabıta ve iş makinesiz yıkım ekibi gönderdi. Kazma kürekle yıkım yapmaya çalışan İBB ekipleri, 'kaçak villaları biz yıktık' algısı oluşturmaya çalışırken çevredeki ağaçlara büyük zarar verdi.



Murat Kurum: Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları suçluluk psikolojisidir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da “Basketbol Gelişim Merkezi”nde açıklamalarda bulundu. Vaniköy'de tespit edilen ve bakanlık talimatıyla yıkılan kaçak yapılar hakkında bilgi veren Bakan Kurum, geçtiğimiz günlerde aynı konuyla ilgili açıklama yapan İmamoğlu'nun ifadeleri hakkında da konuştu. Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarının bir suçluluk psikolojisi olduğunu söyleyen Murat Kurum, "Sanki biz bunlara yıkın dememişiz, sanki kaçak yapılara müsaade edenler kendileri değilmiş gibi biz oraya gittiğimizde aman biz de yıkıma ortak olalım gibi saçma sapan ki onu yaparken de ekiplerin çalışmasına resmen müsaade etmeyecek bir çalışma anlayışıyla oraya gelmeye çalıştılar." ifadelerini kullandı.


#Murat Kurum
#İBB
#Ekrem İmamoğlu
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