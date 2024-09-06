Bakan Kurum'dan İBB'ye Vaniköy tepkisi: 'Şimdiye kadar aklınız neredeydi?'

İskanlı yapıdaki eklentilerle ilgili yıkım gerçekleştirilirken sanki kendileri göz yummamış gibi İBB ekiplerinin de alana gelmeye çalıştığını belirten Kurum şöyle devam etti:
'Defalarca uyardık yıkın dedik'
"İBB'yi defalarca yazılı ve sözlü uyardık. Kaçak yapıya göz yumuyorsunuz, gerekli tedbirleri alın, yapımı durdurun dememize rağmen duymazlıktan gelerek bu aymazlığı karşısında gidip kaçak yapıların yıkım işlemini başlattık. Bunlara yıkın dememişiz, kaçak yapılara müsaade edenler, çevre katliamı yapılmamış gibi sanki bu işe ortakmış gibi gelmeye çalıştırlar.
'Şimdiye kadar aklınız neredeydi?'
Akılları neredeydi şimdiye kadar. Türkiye gündemini meşgul eden bu işi görmezden geldiniz, biz gidince yıkım ekibini gönderiyorsunuz.
İBB yemiyor içmiyor yatırımları durdurmak için elinden geleni yapıyor. Ama boğazda yapılan katliama sessiz kalıyorlar. Tek dertleri şov yapmak. Milletimizi yalanlarla aklını çelmeye çalışıyorlar. Biz İstanbul Boğazı'nı dünyanın incisi olarak görüyoruz, biz onların yaptıklarına gülüp geçiyoruz. İşimizle hizmetlerimizle ön planda olacağız. Onlar polemikle gündemde kalmaya çalışıyorlar. Biz hizmet yapmaya devam edeceğiz."
Kaçak villa yıkıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın mühürlediği Vaniköy'de bulunan kaçak yapının yıkımı geçtiğimiz günlerde bakanlık tarafından gerçekleşti. Yıkım için harekete geçmeyen İBB, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Vaniköydeki kaçak villayı yıktığını görünce, bölgeye apar topar zabıta ve iş makinesiz yıkım ekibi gönderdi. Kazma kürekle yıkım yapmaya çalışan İBB ekipleri, 'kaçak villaları biz yıktık' algısı oluşturmaya çalışırken çevredeki ağaçlara büyük zarar verdi.