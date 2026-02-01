BELPA’dan 28 personele icra baskısı

BELPA, çalışanlar hakkında açılan icra takiplerinin şirket içi işleyişi bozduğunu savunarak 28 personele borçlarını kısa sürede kapatmamaları hâlinde disiplin süreci ve işten çıkarma tehdidi içeren belge imzalattı. Çalışanların kişisel borçları nedeniyle maaşlarından zaten dörtte bir kesinti yapılmasına rağmen, belediyenin bu icralarla ilgisi olmamasına karşın işten çıkarma tehdidinde bulunması tepki çekti.

Çalışanlara “uyarı” başlığı altında tebliğ edilen belgede, icra ve haciz işlemlerinin “İnsan kaynakları, muhasebe ve hukuk birimlerinde olağanüstü iş yükü oluşturduğu” savunulurken, bu durumdan doğrudan çalışanın sorumlu tutulması dikkat çekti. İlgili metinde, borçların “İvedilikle yapılandırılması, azaltılması veya tamamen çözümlenmesi” istendi. Aksi halde yazılı savunma talep edileceği ve fesih yoluna gidilebileceği açıkça ifade edildi. Çalışanlar, belgenin gönüllü değil, fiilen zorunlu şekilde imzalatıldığını, imzalamayanların ise baskı altında bırakıldığını ileri sürdü. Bu yönüyle metnin bir bilgilendirme yazısından çok, çalışanı borcundan dolayı cezalandıran ve iş güvencesini zayıflatan bir “taahhüt dayatması” olduğu eleştirileri yapılıyor.