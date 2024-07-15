“Ben öleyim ama şu tanklar tüfekler sabahı görmesin!”

15 Temmuz kalkışmasının üzerinden 8 yıl geçti. O gece darbe girişimini duyan ve sokaklara çıkan vatandaşlardan biri de darbe girişimi sırasında ayağından yaralanarak gazi olan Mehmet Emin Ertaş’tı. 8 yıl aradan sonra tarihe yazılan o geceyi Yeni Şafak’a anlatan Ertaş, 15 Temmuz gecesi Edirnekapı’da işlettiği çay bahçesinde 500 kadar müşterisi olduğunu, darbe girişimi duyunca hep birlikte darbecilere karşı koymak için Vatan Caddesi’ne gittiklerini söyledi.





MÜŞTERİLERİMLE VATAN CADDESİ’NE İNDİM

15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü’nde tankların olduğuna dair haber aldığını ifade eden Ertaş, “Çay bahçesinde haberi aldığımda ben sandalyeye çıktım, ‘Allah’ını seven vatanını seven, Vatan Emniyet’e insin’ dedim. Çay bahçesindeki insanların yüzde 80’i direkt Vatan Emniyet’e indi” dedi. Ertaş, “O gece devletinden yana tavır alan herkes benim gözümde gazidir. Cenab-ı Allah şehit sevabı nasip etsin” diye konuştu.





AYAĞIM PARÇALANDI

O dönem İstanbul Valisi olan Vasip Şahin’in güvende olduğu bilgisini aldıktan sonra Vatan Caddesi’nden Saraçhane’ye yürüdüklerini ifade eden Ertaş, “Türk bayrakları eşliğinde İstiklal Marşı okuyarak Büyükşehir Belediyesi’ne vardık. Saraçhane Parkı’na varmadan ışıklarda bir arkadaşımız ayağından vuruldu. Başka bir arkadaşımız göğsünden kurşun yedi, yanımda bir kardeşimiz daha vardı o da gözünden vuruldu. Ben tekbir getirdim, kelime-i şehadet getirdim. İçimden ‘Ya Rabbi nasılsa öleceğim, ölsem dahi şu tanklar, tüfekler sabah güneşi görmeyecek’ dedim. Ben de ayağımdan vuruldum, ayağımın tarak kısmı yok ayağım parçalandı” dedi.





HAİNLER EMELLERİNE ULAŞAMADI

Uzun süre sırt üstü yatmak zorunda kaldığını söyleyen Ertaş, “Şükürler olsun sabah güneşini Rabbim bize nasip etti. Ay yıldızlı bayrağımız Boğaz’da dalgalandı. Ezanlarımız daha gür bir şekilde okundu. Evet, bir ayak tarağım yok ama sonsuz şükürler olsun o hainlerin emelleri gerçekleşmedi. Vurulduktan 10 dakika sonra eşimi aradım vurulduğumu söyledim. Eşime ‘Sakın of deyip hainleri sevindirme’ dedim. Allah’a şükürler olsun, ülkemizi bölmek isteyen teröristler emellerine ulaşamadı. Bu ülke bize emanettir, miras değildir. Bir sonraki nesile aktarmak için var gücümüzle çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.





BİR DAHA OLSA HİÇ DÜŞÜNMEM

O gece civardaki en yakın hastaneye götürüldüğünü ifade eden Ertaş şöyle konuştu: “İlerleyen 15-20 dakika içerisinde yaralı sayısının 60’ı bulduğunu, yaralı sayısı sürekli yükseldiği için oradan beni almalarını istedim. Tedavim bitti ama hayatımda fiziki anlamda çok zorlanıyorum. 18 saat çok rahatlıkla çalışabilen bir insandım, şu an 8 saat bile çok zor çalışabiliyorum. Çocuklarım psikolojik olarak çok etkilendi ama Rabbime şükürler olsun devletimiz var, bayrağımız var, ülkemiz dimdik ayakta. Özellikle ben ve eşim şunu söylüyoruz. Bir daha değil, bin daha da olsa yine aynı şeyi yaparız.”





TÜM BEDELLER O GECE ÖDENDİ